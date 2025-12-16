Nadie se llevó el premio mayor del Powerball que subió a $1,250 millones

El premio mayor de Powerball volvió a crecer y alcanzó los $1,250 millones de dólares, con una opción en efectivo de $572.1 millones, luego de que no se registraran ganadores del jackpot en el sorteo del lunes 15 de diciembre.

La atención ahora está puesta en el sorteo del miércoles 17 de diciembre, que promete ser uno de los más seguidos del año en Estados Unidos.

Este acumulado ya figura como el sexto premio mayor más alto en la historia del Powerball, consolidando al juego como uno de los fenómenos de lotería más relevantes de 2025. Además, se trata del segundo bote más grande del año, solo por detrás del histórico premio de $1,787 millones ganados el pasado 6 de septiembre, con boletos vendidos en Missouri y Texas.

Resultados del último sorteo

Los números ganadores del 15 de diciembre fueron 23, 35, 59, 63 y 68, con el Powerball 2 y Power Play de 4x. Aunque ningún jugador logró acertar todos los números para llevarse el premio mayor, el sorteo dejó importantes ganadores en categorías secundarias.

2 boletos, vendidos en Arizona y California, acertaron las cinco bolas blancas y obtuvieron premios de $1 millón cada uno. Además, se repartieron 43 premios de $50,000 y 14 premios de $200,000, reforzando la expectativa de miles de jugadores que participan en cada sorteo.

Un hecho poco común en Powerball

El actual acumulado destaca no solo por su tamaño, sino también por su rareza histórica. Es apenas la segunda vez que Powerball encadena 2 botes consecutivos superiores a los $1,000 millones, un fenómeno que ha incrementado la venta de boletos y el interés nacional en plena temporada de fiestas.

“Powerball solo ha tenido 2 veces botes consecutivos que superan los $1,000 millones, y este llega justo a tiempo para las fiestas”, señaló Matt Strawn, director ejecutivo de la Lotería de Iowa y presidente del Grupo de Productos de Powerball. El funcionario recordó, además, la importancia de jugar de forma responsable, destacando que un boleto de $2 también contribuye a financiar programas comunitarios en distintos estados.

El 2025 ha sido especialmente activo para Powerball. Además del bote récord de septiembre, el 31 de mayo un jugador de California ganó $205 millones, mientras que el 26 de abril un participante de Kentucky se llevó $168 millones. El 29 de marzo, un boleto vendido en Anaheim, California, obtuvo $526.5 millones, y el 18 de enero otro jugador ganó $331 millones, marcando un inicio de año con premios millonarios frecuentes.

Expectativa máxima para el miércoles

Con millones de boletos vendidos y un premio que sigue creciendo, el sorteo del miércoles 17 de diciembre se perfila como uno de los más esperados del año. Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes, con sorteos lunes, miércoles y sábados.

Mientras tanto, la incógnita persiste: ¿habrá un nuevo multimillonario esta semana o el bote seguirá rompiendo marcas históricas?

Sigue leyendo:

* Coworkers de Grand Blanc ganan $1 millón en Powerball y ya planean volver a jugar

* Powerball: los motivos detrás de los cada vez más frecuentes jackpots de $1,000 millones

* Estos números recomienda jugar ChatGPT para ganar los $875 millones del sorteo de Powerball