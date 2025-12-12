Powerball: los motivos detrás de los cada vez más frecuentes jackpots de $1,000 millones

El sorteo de Powerball del miércoles rebasará nuevamente una bolsa de $1,000 millones a partir del sábado, la decimocuarta ocasión en la historia del sorteo, en un fenómeno que es cada vez más común en beneficio de los apostadores y que refleja cambios en precios, probabilidad y expansión de participación estatal en loterías.

Este monto es el segundo más grande del año, solo superado por la bolsa de $1,787 millones de septiembre en Powerball, que finalmente fue ganado por dos afortunados apostadores en Missouri y Texas. La evidencia es clara: el número de Jackpots ha aumentado en los últimos años.

La primera vez que un premio mayor superó los $1,000 mil millones fue en 2016, cuando tres ganadores de Florida, California y Tennessee se repartieron un premio de Powerball de $1,586 millones.

Sin embargo, desde enero de 2021, este hito de, al menos $1 billón de dólares se ha superado en 12 ocasiones, una clara muestra de cómo Powerball y Mega Millions, las dos loterías más grandes del país, buscan generar bolsas más grandes para repartir. Así es como lo hacen:

Precios de boletos más altos

El costo de los boletos para participar en Powerball aumentó de $1 a $2 dólares en 2012 y se han mantenido en este nivel desde entonces.

De este precio, una parte de las ventas se destina a la bolsa de premios, que se va acumulando para sorteos posteriores y crece con las ventas adicionales hasta que alguien lo gana. Un mayor precio del boleto se traduce en premios mayores más altos.

Mega Millions ha aumentado los precios dos veces en su historia: En 2017, el sorteo duplicó sus precios, de $1 a $2, con la diferencia de que este año subió el costo de sus boletos a $5, con la promesa de garantizar premios mayores más grandes y mayor crecimiento.

Los premios que han superado los $1,000 millones en la lotería estadounidense

5 de septiembre de 2025 : $1,787 millones, Powerball

: $1,787 millones, Powerball 27 de diciembre de 2024: $1,269 millones, Mega Millions

$1,269 millones, Mega Millions 6 de abril de 2024: $1,326 millones, Powerball

$1,326 millones, Powerball 26 de marzo de 2024: $1,128 millones, Mega Millions

$1,128 millones, Mega Millions 11 de octubre de 2023: $1,765 millones, Powerball

$1,765 millones, Powerball 8 de agosto de 2023: $1,602 millones, Mega Millions

$1,602 millones, Mega Millions 19 de julio de 2023: $1,080 millones, Powerball

$1,080 millones, Powerball 13 de enero de 2023: $1,348 millones, Mega Millions

$1,348 millones, Mega Millions 7 de noviembre de 2022: $2,040 millones, Powerball

$2,040 millones, Powerball 29 de julio de 2022: $1,337 millones, Mega Millions

$1,337 millones, Mega Millions 22 de enero de 2021: $1,050 millones, Mega Millions

$1,050 millones, Mega Millions 23 de octubre de 2018: $1,537 millones, Mega Millions

$1,537 millones, Mega Millions 13 de enero de 2016: $1,586 millones, Powerball

Cambios en las probabilidades

Para ganar un premio mayor de Powerball, el poseedor del boleto debe acertar las seis bolas sorteadas: cinco blancas y una roja.

Esta promesa de más dinero para ganar es un atractivo adicional para un concurso donde las probabilidades se han vuelto más bajas que nunca en la última década: En 2015, Powerball modificó sus probabilidades de ganar aumentando el rango de números para las bolas blancas y reduciendo el de las rojas.

Este cambio incrementó la probabilidad de ganar algún premio menor, tan bajo como $4, pero también redujo las probabilidades de ganar el premio mayor de 1 en 175.2 millones de posibilidades a 1 en 292.2 millones.

“Matemáticamente, al cambiar el número de bolas que extraes y el número de bolas de las que extraes, puedes crear una lotería con cualquier probabilidad que quieras, básicamente”, explicó Victor Matheson, profesor de economía en el College of the Holy Cross a la CNN.

Con estos cambios, los premios mayores que se ganan con menos frecuencia y es más frecuente tener bolsas consistentemente atractivas.

“Básicamente, las asociaciones de lotería se dieron cuenta de que nadie compra un boleto de Powerball para ganar $10. Nadie compra un boleto de Powerball para ganar $100. Compran un boleto de Powerball para hacerse multimillonario. Así que… una mayor parte del dinero se destina a grandes premios, lo que significa, de nuevo, que el premio crece más rápido”, detalló el experto.

En el caso de Mega Millions aumentó sus probabilidades de ganar el premio mayor en 2017, para pasar de 1 en 258.9 millones a 1 en 302.6 millones. Este año, mejoró ligeramente las probabilidades de ganar el premio mayor a 1 en 290,5 millones, gracias a su aumento en el costo de los boletos.

Exprimiendo al máximo el pago de un premio mayor

Hay dos formas en las que los ganadores de Powerball o Mega Millions pueden recibir su pago por un premio Jackpot: un premio anualizado de 30 pagos que aumentan con el tiempo o una suma global inmediata.

El premio mayor anunciado para el sábado se entregará anualizado, mientras que las personas que desean un pago único, recibirán una suma considerablemente menor, de $461.3 millones. Esto tiene una intención que beneficia a los organizadores del concurso: “el plan anualizado considera el factor de las tasas de interés, lo que les permite seguir invirtiendo el dinero del premio y recibe mayores retornos en el futuro”, explicó Matheson.

En general, las tasas de interés han sido más altas en los últimos años, con un pico entre 2022 y 2023. Pero han ido a la baja desde el año pasado, pero aún se encuentra por encima de su nivel de principios de 2022. Las tasas de interés más altas también permiten premios mayores en el jackpot anualizado. Con esto, las loterías toman esa cifra anualizada y la utilizan en publicidad. Por ello, “todo el mundo siempre se lleva el premio en efectivo (en conjunto) en Powerball y Mega Millions”, apuntó Matheson.

Oferta a nivel nacional

Otro cambio que permitió hacer más atractivos estos concursos es que, durante muchos años Powerball y Mega Millions solo estaban disponibles en algunos estados, por lo que mucha gente tenía que trasladarse a otros estados para comprar sus boletos.

Solo 12 estados ofrecían Mega Millions antes de un acuerdo de 2010 entre ambos juegos, que permitió a los estados participantes vender ambos sorteos. Ahora, se han extendido a casi todo el país e incluso a Washington y las Islas Vírgenes de EE.UU., según la Asociación de Lotería Multiestatal.

Solo quedan algunos casos donde todavía no se venden: Alabama, Alaska, Nevada, Hawaii y Utah. Mientras que Puerto Rico ofrece Powerball, pero no Mega Millions.

Permitir que más personas participen, eleva el monto de los Jackpots. Mientras tanto, el sorteo de Powerball del sábado se llevará a cabo a las 22:59 horas ET.

