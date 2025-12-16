NJ amplía acceso de salud para los residentes más vulnerables del estado

El gobierno de Nueva Jersey anunció este martes un financiamiento federal cercano a los $540 millones de dólares destinado a mejorar el acceso a la atención hospitalaria y ambulatoria para residentes sin seguro médico y pacientes de Medicaid.

La inversión, que corresponde al Año Fiscal Estatal 2026, busca garantizar que todos los habitantes del estado puedan recibir servicios sanitarios esenciales, sin importar su situación económica, indica un comunicado de prensa.

La iniciativa está respaldada por el Programa de Pago Estatal Ambulatorio de Medicaid, que ofrece apoyo a hospitales que atienden a pacientes de bajos ingresos y comunidades con mayores necesidades sanitarias.

Los recursos también se distribuirán según el volumen de atención a pacientes de Medicaid y servicios de atención benéfica. Se reconocerá el trabajo de los hospitales que más contribuyen a estas poblaciones.

“Toda persona en Nueva Jersey debe tener acceso a la atención médica, sin importar su capacidad de pago”, afirmó Jeff Brown, comisionado interino de Salud.

“Con esta inversión, reforzamos la labor de los hospitales en primera línea y garantizamos que las comunidades dispongan de servicios de salud confiables y sostenibles”, añadió.

Entre los puntos principales de la distribución de fondos para el año fiscal 2026 se destacan en el comunicado:

Atención para personas sin seguro médico: Todos los hospitales de atención aguda deben ofrecer servicios esenciales a quienes no pueden costearlos, y los que atienden a un mayor número de pacientes sin cobertura recibirán recursos adicionales.

Apoyo a comunidades en riesgo: La financiación prioriza hospitales ubicados en condados con menor esperanza de vida, hospitales con dificultades financieras y aquellos que sirven a municipios de bajos ingresos.

Refuerzo a hospitales públicos: Los hospitales públicos recibirán pagos más altos que igualan los reembolsos de Medicaid con los de las aseguradoras privadas, asegurando recursos suficientes para brindar atención a las comunidades más necesitadas.

Sarah Adelman, Comisionada de Servicios Humanos, agregó que la medida fortalece la red de seguridad del estado.

“Este apoyo permite que los hospitales continúen ofreciendo atención de calidad a pacientes de Medicaid y a quienes no tienen seguro, asegurando que las personas más vulnerables puedan recibir la atención que necesitan para mantenerse saludables y estables”, expresó.

