Crecen los precios de viviendas en zonas económicas y caen en las de mayor costo

El mercado inmobiliario de Estados Unidos atraviesa una etapa contradictoria: mientras las ciudades más accesibles registran incrementos de precio, las áreas metropolitanas tradicionalmente costosas comienzan a mostrar retrocesos.

Un nuevo informe de Realtor.com revela cómo compradores y vendedores están ajustando sus estrategias ante un entorno de tasas altas, inventario creciente y demanda debilitada.

Un año atípico para las ventas y los retiros de propiedades

Realtor.com reportó que durante octubre se registró una tasa inusualmente alta de retiros de anuncios de vivienda.

En lo que va del año, los delistings aumentaron 45.5%, lo que convierte a 2025 en el año con más retiros desde que la plataforma comenzó a medir esta tendencia hace tres años.

Desde junio, alrededor del 6% de todas las viviendas activas se ha retirado cada mes, un comportamiento que normalmente solo ocurre en diciembre o enero, los meses más lentos del mercado.

El informe señala que, ante inventarios en aumento, menor demanda y millones de propietarios aferrados a hipotecas con tasas más bajas, muchos vendedores prefieren retirar sus propiedades antes que reducir precios o dejar que el anuncio se estanque.

Es, según Realtor.com, una forma de ‘reafirmar el control’ en un mercado complicado.

Las ciudades económicas se vuelven refugio

La presión de precios y tasas también está modificando el comportamiento de los compradores.

Con presupuestos más ajustados, muchos se están desplazando hacia lo que la plataforma denomina el ‘mercado refugio’: ciudades históricamente económicas que ofrecen mejores oportunidades.

Desde 2022, varias de estas áreas han registrado aumentos de dos dígitos en el precio por pie cuadrado.

Entre las de mayor crecimiento destacan:

-Cleveland, con un aumento del 20%.

-Milwaukee, con un incremento del 21%.

Estas alzas consolidan a ambas ciudades como destinos atractivos para quienes buscan evitar los precios elevados de las grandes metrópolis.

En las ciudades más costosas, comienza el ajuste

En contraste, las zonas con viviendas más caras empiezan a mostrar señales de enfriamiento.

El ejemplo más claro es el área metropolitana de San Jose–Sunnyvale–Santa Clara, en California, que encabeza la lista de mercados más costosos incluidos en el estudio.

Allí, los precios han caído 4% en comparación con el año anterior. Aun así, el costo típico de una vivienda ronda los $1.3 millones, lo que la mantiene fuera del alcance de muchos compradores.

El informe concluye que, mientras persista la combinación de precios altos, tasas elevadas y un mercado menos dinámico, esta brecha entre ciudades económicas y ciudades premium podría ampliarse en los próximos meses.

