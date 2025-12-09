Descubre el secreto de los ‘millonarios silenciosos’ para crear riqueza

En un mundo donde parece más fácil que nunca hacer una fortuna con solo una ‘idea millonaria’ correctamente gestionada, el influencer financiero JC Rodríguez cómo subirse a esta ola de una manera discreta. Este fenómeno, que se conoce popularmente como los ‘millonarios silenciosos’, se refiere a las personas comunes que han acumulado riqueza mediante disciplina y decisiones financieras estratégicas, que rompen con la idea de que la fortuna es cuestión de suerte.

El dueño de la plataforma ‘The Frugal Rich’ dio una entrevista al programa ‘Varney & Co.’ de FOX Business para hablar de los secretos detrás de los ‘millonarios silenciosos’, sus enormes fortunas y algunas de las decisiones que les han permitido acceder a ellos, gracias a una estrategia simple: consistencia.

¿Quién es un millonario exitoso?

Rodríguez explicó que se refiere a un ‘millonario silencioso’, cuando topas a gente con estas grandes fortunas, que nunca reconocerías entre la multitud: no tienen autos de lujo, jets privados, o acuden a exhibiciones virales. “Son gente común que ha superado silenciosamente la barrera de las siete cifras en sus cuentas bancarias.

“Empezamos a salir a la calle para mostrarles a los jóvenes que no tenemos que idealizar el proceso de generar riqueza. No es cuestión de suerte. No se trata de recibir una gran herencia… Y descubrimos que estas personas eran, de hecho, millonarias que simplemente andaban entre nosotros...”, indicó.

Sin embargo, tras su modesta apariencia y comportamiento, estos personajes cuentan con décadas de ahorro constante, inversión disciplinada y una mentalidad a largo plazo. Una de estas entrevistas que refiere Rodríguez fue un hombre al que tras preguntarle sobre su profesión respondió: “Soy presidente de una empresa” y cuando le preguntaron si era millonario, respondió: “Totalmente”, aunque no lo pareciera.

El personaje explicó que conforme han pasado los años, ha adaptado su estrategia financiera: “El mercado de valores sube y baja. Cuando eres joven, puedes asumir riesgos, pero cuando te haces mayor y estás listo para jubilarte, tomas menos riesgos y te vuelves más conservador”.

Rodríguez indicó que la estrategia central detrás de esta manera de hacer fortunas consiste en: “Realmente se reduce a tus comportamientos con el dinero, no tanto a tus ingresos… las personas que ni siquiera tienen un salario atípico aún pueden generar riqueza a través de hábitos constantes e invirtiendo en el mercado…”

Historias de éxito de los millonarios silenciosos

El influencer también contó el caso de un matrimonio con el que tuvo contacto y que definió como personas comunes, que comenzaron a invertir desde que iniciaron su vida juntos:

“Empezamos a invertir desde que nos casamos. Antes de tener hijos, creo que tenía un plan 529 antes de que nacieran”. Y detalló que su perfil como inversionistas es conservador, ya que evita invertir en apuestas de moda. En cambio, prefieren “una cartera de acciones diversificada. No inviertan el 50% de su dinero en Nvidia”.

En cuanto a su estilo de vida, la esposa del hombre simplemente reconoció: “Me considero frugal. No tacaña, sino frugal”, con un enfoque que no ofrece éxito inmediato, sino que es constante y reflexivo.

Una tercera pareja contó una historia muy diferente: Empezaron su vida adulta con una fuerte deuda que incluía una hipoteca, préstamos universitarios y el pago del coche. Con el tiempo, con paciencia y disciplina, lograron salir adelante: “Llevamos mucho tiempo sin deudas”.

Este caso además demuestra que el éxito financiero también es accesible para personas que estuvieron muy endeudadas, no solo para aquellas que comienzan desde cero.

El caso de éxito de JC Rodríguez

Posteriormente, Rodríguez contó su propia experiencia como hijo de inmigrantes filipinos de primera generación y señaló que el verdadero diferenciador en la creación de riqueza no son los ingresos extraordinarios ni las oportunidades excepcionales, sino la disciplina: las contribuciones constantes, las decisiones disciplinadas y el compromiso a largo plazo.

Aunque reveló el verdadero factor que puede determinar o no el éxito de un inversionista: “…Empezar joven, esa es realmente la clave… el tiempo en el mercado es más importante que cronometrar el mercado”.

Si bien, estas estrategias no parecen algo fuera de lo común y hasta lucen ineficaces respecto a las grandes historias de éxito instantáneo, los datos las respaldan. El número de millonarios en el mundo es el mayor de la historia y no se debe a la suerte, simplemente han permitido que el interés compuesto actúe discretamente, en segundo plano. La riqueza es asequible en la actualidad de manera lenta, constante y consistente durante décadas.

De acuerdo con el más reciente reporte de personas multimillonarias de UBS, solo en 2024, Estados Unidos sumó más de 379,000 nuevos millonarios, es decir, más de 1,000 nuevos millonarios al día.

