Ricky Martin desmiente foto íntima que publicó un influencer: “No mienta caballero”

El cantante Ricky Martin no tuvo reparo en dar la cara y salió a desmentir una situación que lo puso en medio de la polémica luego de que el influencer español Mario Salvador publicó en su cuenta oficial de Instagram unas imágenes íntimas en las que muestra un supuesto encuentro entre ambos en un apartamento de España.

Sin embargo, la versión del joven se desmoronó cuando el propio cantante puertorriqueño respondió de forma tajante en la sección de comentarios, afirmando que las fotografías no son reales y que fueron creadas con ayuda de inteligencia artificial.

En las imágenes, donde el artista aparece sentado en un sillón y cubierto únicamente con una toalla blanca alrededor de la cintura, Ricky decidió encarar directamente Mario Salvador y le respondió con el siguiente mensaje: “No, no, no, no. No mienta caballero. Nunca nos hemos conocido. Quién sabe si algún día, pero aún no”, aseguró.

Tras ser desmentido por el propio intérprete, el influencer no retrocedió y en cambio aprovechó para publicar un video dirigido al exintegrante de Menudo en el que le lanzó una invitación: “Ricky, haz que suceda. No muerdo”.

Cabe mencionar que esta situación ocurre mientras Ricky Martin atraviesa una etapa de soltería desde julio de 2023, tras el muy comentado divorcio que tuvo con el artista plástico Jwan Yosef.

Además, la difusión de esta falsa publicación del influencer, precisamente durante el periodo personal que vive el astro boricua, provocó que varios usuarios aseguraran que solo estaba intentando aprovechar la situación sentimental de Ricky Martin para captar su atención, mientras que otros dijeron que se trata de un intento para ganar popularidad.

