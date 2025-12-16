Sindicato 32BJ Health Fund y Northwell Direct anuncian el “mayor” contrato de atención médica directa de su tipo en EE.UU.

El Fondo de Salud 32BJ, que brinda cobertura a unos 100,000 trabajadores sindicalizados del sector de servicios de construcción en el área metropolitana de Nueva York, anunció este martes un acuerdo con Northwell Direct que permitirá ampliar de forma sustancial el acceso a servicios médicos de alta calidad para sus afiliados y sus familias, al tiempo que reducirá de manera significativa los costos del sistema.

El convenio, considerado el mayor contrato de atención médica directa al empleador firmado hasta ahora en Estados Unidos, beneficiará a aproximadamente 170,000 participantes del sondo de salud 32BJ.

A través de esta alianza, indicó el sindicato, los afiliados podrán acceder a la red completa de servicios de Northwell Direct, que incluye más de 12,000 proveedores del sistema Northwell Health.

De acuerdo con estimaciones del Fondo de Salud 32BJ, el nuevo modelo generará un ahorro de unos $46 millones de dólares durante el primer año, lo que representa una reducción cercana al 20% en los costos.

Parte de este impacto se logrará mediante la eliminación de intermediarios administrativos, ya que ambas organizaciones gestionarán directamente la relación operativa y financiera.

Reducción de gastos de bolsillo para afiliados

El acuerdo también se traducirá en una reducción considerable de los gastos de bolsillo para los afiliados.

Los copagos por hospitalización bajarán de $1,000 a $100 dólares, mientras que los servicios ambulatorios se reducirán de $250 a $75 dólares dentro de la red de Northwell Direct.

Además, los afiliados tendrán acceso a proveedores de Northwell Health sin copago, lo que se estima generará un ahorro adicional de aproximadamente $5 millones de dólares en pagos directos de los pacientes.

Aunque los miembros conservarán su actual red Anthem, el fondo de salud indicó que incentivará el uso de las opciones de menor costo disponibles a través de Northwell Direct.

El acuerdo también establece un límite a los incrementos anuales de tarifas, que no podrán superar el 5%.

Manny Pastreich, presidente del sindicato 32BJ SEIU, señaló que el acuerdo representa un avance significativo para las familias trabajadoras y destacó que la iniciativa reduce de forma drástica los costos hospitalarios y personales, amplía el acceso a atención de calidad y demuestra que es posible enfrentar el aumento del gasto en salud mediante innovación y cooperación, sin trasladar la carga financiera a los trabajadores.

“Estamos reduciendo drásticamente los costos hospitalarios y de bolsillo para nuestros afiliados, ampliando su acceso a atención médica de alta calidad y demostrando que es posible abordar la crisis de costos de la atención médica mediante la innovación, en lugar de simplemente trasladar la carga a los trabajadores. Estoy sumamente orgulloso del papel de nuestro sindicato en la defensa de estas reformas a nuestro sistema de salud. Esto no fue casualidad”, manifestó Pastreich.

Desde Northwell Health, su director ejecutivo John D’Angelo afirmó que la alianza marca un cambio en la manera en que se financia y presta la atención médica en el país, al alinear directamente a quienes asumen los costos con quienes ofrecen los servicios, lo que permite un sistema más eficiente, transparente y centrado en el paciente.

Como parte del acuerdo, ambas organizaciones trabajarán para simplificar la experiencia de los afiliados en el sistema de salud, incluyendo mejoras en la programación de citas y una mejor coordinación en momentos de importancia, como nacimientos o tratamientos complejos como el cáncer.

Howard Rothschild, presidente del Realty Advisory Board on Labor Relations, subrayó que la colaboración entre trabajadores y empleadores ha sido fundamental para concretar este modelo, y afirmó que los ahorros obtenidos ayudarán a garantizar la estabilidad a largo plazo de los beneficios de salud, un factor crucial tanto para los empleadores como para los afiliados.

“Este acuerdo garantiza que los trabajadores de nuestro sector sigan teniendo acceso a una atención médica asequible y de primera clase, un compromiso fundamental de nuestra colaboración. Los ahorros obtenidos por el fondo de salud contribuirán a asegurar la estabilidad continua de sus beneficios”, dijo.

Sigue leyendo:

• NJ amplía acceso de salud para los residentes más vulnerables del estado

• Los estados con los servicios de emergencia más lentos en EE.UU.

• Aumentan gripe y virus respiratorios en NY y Nueva Jersey: hospitales reinstalan uso obligatorio de mascarillas