Terence Crawford se retira invicto del boxeo: “Me voy como un grande, sin nada más que demostrar”

El campeón mundial estadounidense Terence Crawford anunció este martes su retiro del boxeo profesional, lo que pone fin a una carrera histórica en la que se consolidó como uno de los peleadores más dominantes de su generación.

El anuncio estuvo acompañado por un video publicado en su canal de YouTube, en el que Crawford reflexionó sobre su trayectoria y el significado de cerrar este capítulo de su vida deportiva. En el mensaje, el púgil expresó gratitud por el recorrido vivido y destacó que su legado trasciende los títulos y las victorias.

“Esto no es un adiós al boxeo… es un gracias”, escribió.

Se marcha invicto, con marca de 42-0

Crawford, de 38 años, se despide con marca perfecta de 42-0 y 31 nocauts, tras convertirse en campeón mundial indiscutido en tres ocasiones y monarca en cinco divisiones, enfrentando a rivales de élite y ascendiendo de categorías sin atajos, como él mismo subrayó en su mensaje de despedida.

Su retiro llega luego de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le retirara el cinturón supermediano por no pagar las cuotas de sanción. El atleta se había convertido en campeón indiscutible de las 168 libras tras destronar al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez el 13 de septiembre por decisión unánime.

Crawford cuestionó públicamente la decisión del CMB, en momentos en que ya había dado señales de que su etapa activa en el ring se acercaba a su fin.

El video cierra con una reflexión que resume su decisión de alejarse del cuadrilátero.

“Me estoy alejando de la competencia no porque haya terminado de pelear, sino porque gané un tipo diferente de batalla: aquella en la que te retiras en tus propios términos. Esto no es el final, es solo el cierre de una pelea y el comienzo de otra”, expresó el ahora excampeón.

El boxeador también agradeció a su familia, a su equipo de trabajo, a su ciudad natal de Omaha, a los fanáticos, a sus rivales y hasta a las personas que no creyeron en él porque lo ayudaron a crecer.

“Los guantes se han quitado, pero el legado es para siempre. La historia nunca se retira”, concluyó Crawford.

