Terence Crawford da su pronóstico para el combate Paul vs Davis

La esperada exhibición entre los peleadores estadounidense Jake Paul y Gervonta “Tank” Davis sigue generando opiniones encontradas por parte de los aficionados y especialistas del deporte, y uno de los nombres más respetados del boxeo es el actual campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Terence Crawford, quien no dudó en dar su punto de vista.

El peleador estadounidense, que derrotó al Canelo Álvarez el pasado 13 de septiembre, considera que la diferencia de tamaño entre ambos será un factor clave cuando se enfrenten el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida en el Full Send Podcast, donde Crawford explicó por qué cree que el combate podría inclinarse hacia el lado del youtuber convertido en boxeador.

“Jake es demasiado grande para Tank. En realidad, es demasiado grande para él. Tank es muy talentoso, puede pegar fuerte y es explosivo. Jake también puede pegar con esa mano derecha. Lo he visto de cerca y personal. El tipo es grande, no es tan lento como la gente piensa y puede pegar”, expresó el norteamericano.

Para Crawford, si la pelea se desarrollara sin limitaciones, el tamaño marcaría una gran diferencia que terminaría decantando al ganador sin mayores problemas.

“Honestamente, creo que Jake ganaría por juventud. No hay un ganador, es una exhibición, pero Jake es demasiado grande. Si realmente pelean, es demasiado grande. Tank no va a poder entrar por ese jab. Si Jake conecta un buen golpe en Tank, se acabó”, afirmó con contundencia.

La contienda ha causado polémica debido a la abismal diferencia de peso entre los protagonistas. Jake Paul ha competido en divisiones cercanas a las 200 libras, mientras que Davis es campeón mundial en peso ligero y jamás ha superado las 140 libras.

Aunque se trate de una exhibición, el combate contará con reglas oficiales basadas en 10 asaltos de tres minutos, guantes de 12 onzas, supervisión antidopaje de la USADA y tres jueces profesionales que calificarán cada round. El resultado se anunciará al final, aunque no quedará registrado en el historial de ninguno de los dos boxeadores.

Crawford, sin embargo, dejó en claro que ve el enfrentamiento más como un negocio que como una verdadera prueba deportiva; esto en medio de un proceso que está realizando para despedirse formalmente de los cuadriláteros.

“No creo que sea una pelea real, están entrando para ganar dinero. Jake es demasiado grande, y si conecta, podría terminar rápidamente”, destacó el peleador en sus declaraciones.

La pelea, que será transmitida en vivo por Netflix, ha despertado gran interés no solo entre los fanáticos del boxeo, sino también entre el público general debido a que se tratan de dos personalidades mediáticas sobre el ring, y además promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año.

