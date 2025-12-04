Terence Crawford asegura que Mauricio Sulaimán está molesto por la derrota del Canelo

El boxeador estadounidense y campeón de los pesos súper medianos, Terence Crawford, decidió responder rápidamente a las declaraciones realizadas por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, tras ser desconocido como campeón súper mediano de esta organización; este hecho generó mucha molestia en el peleador por lo que representó para él haber derrotado al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Durante la sesión de peleas mandatorias en la 63 Convención Anual del CMB celebrado en Bangkok, Tailandia, se informó que Terence Crawford dejaba de ser el campeón de las 168 libras del organismo por no pagar la sanción de sus últimas dos peleas; en total eran unos $300,000 dólares que tenía que cancelar y de los cuáles $225,000 dólares iban para el Fondo José Sulaimán que ayuda a los peleadores con necesidades. A pesar de esta situación el pugilista norteamericano nunca emitió respuesta ante el equipo y le fue arrebatado el título.

“Vi que Mauricio tenía mucho que decir acerca de que no le pagué 300 mil dólares, más otros cien mil y algo por las cuotas de sanción. Y dijo que yo no le pedí disculpas. ¿Quién diablos crees que soy? Más vale que te des una cachetada tú solo. Yo no te voy a pagar. ¿De qué hablas? ¿Qué te hace jodidamente mejor que los otros organismos? ¿Eh? Respóndeme eso”, expresó Crawford a través de un Instagram Live.

En el video se puede ver claramente la molestia del peleador contra el presidente del CMB y al mismo tiempo resaltó que los otros organismos sí aceptaron lo que pagó de sanción; además sostuvo que el único título real de todos los que tiene es el de The Ring.

Canelo Álvarez tendría que buscar la revancha contra Crawford. Crédito: David Becker | AP

“La AMB, la OMB y la FIB aceptaron lo que les di… pero tú no. Tú, el CMB, piensas que eres mejor que todos, ¿no? Entonces tú, el CMB y tu maldito cinturón verde que no significa nada. El cinturón real es el de The Ring, y ese es gratis. Puedes quedarte con tu maldito cinturón. Es solo un trofeo de todos modos. ¿Por qué tengo que pagarte cada vez que pongo un pie en el put* un ring? No tiene sentido. Soy yo el que arriesga su vida ahí, no tú. Tú deberías pagarme por cargar tu cinturón, siendo honestos”, resaltó.

Para finalizar, Terence Crawford respondió a las especulaciones por presuntamente haber ganado una volsa de $50 millones de dólares por la pelea contra el Canelo Álvarez. Por último sostuvo que Sulaimán estaba era molesto porque el mexicano no fue el vencedor del combate disputado el pasado 13 de septiembre en Las Vegas.

“Y luego dice que supuestamente gané 50 millones en la pelea con Álvarez. Tú no sabes cuánto gané. Otra vez, estás especulando. Así que escucha, Mauricio: te aprecio, porque todo el mundo sabe que tú ibas con Canelo. Estabas molesto porque le gané a Canelo. Está bien, esas cosas pasan. Si fueras un verdadero fanático del deporte, me hubieras dicho ‘felicidades’ en vez de poner esa pequeña sonrisa en ti cara, todo enojado y haciendo pucheros. Deberías haber tomado el dinero y deberías haber estado agradecido de que yo estaba llevando tu cinturón como tu campeón, el campeón del CMB, el campeón indiscutido”, concluyó.

