NYPD busca a dos hombres armados tras haber disparado a seis adolescentes en Brooklyn

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) está tras la búsqueda de dos sujetos encapuchados y armados, acusados de dispararle a seis jóvenes en Brooklyn la madrugada del domingo.

El tiroteo tuvo lugar a las afueras de un local en Atlantic Avenue en East New York, aproximadamente a la 1:15 de la madrugada.

Al apersonarse, los funcionarios hallaron a cuatro adolescentes varones y dos niñas con heridas de bala. Las víctimas en cuestión tienen entre 15 y 17 años.

Los primeros en llegar trasladaron a las víctimas a hospitales de las cercanías de la escena en condición estable.

Un video de una cámara de seguridad muestra a dos individuos enmascarados, vestidos de negro y con mascarillas quirúrgicas, que el NYPD los está buscando por su implicación en el tiroteo.

Video shows the two suspects being sought by the NYPD for the mass shooting in Brooklyn at around 1:15 a.m. this morning.



The gunfire broke out following the end of a Sweet 16 party at Burbuja Events, on Atlantic Avenue in East New York.



Four males and two females were injured… pic.twitter.com/Y9QgBIZgy4 — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) December 14, 2025

Luego del incidente armado, el establecimiento, Burbuja Events, emitió un comunicado en redes sociales sobre la balacera, informó ABC 7 NY.

“Burbuja Events organizó una celebración de dulces dieciséis que concluyó aproximadamente a la 1:00 a. m. Aproximadamente 20 minutos después de que terminó el evento, ocurrió un trágico incidente afuera de nuestro espacio para eventos, en la esquina de Ashford Street, frente a Atlantic Avenue”, expresaron.

Asimismo, el local desea aclarar que no se produjo ningún disparo dentro del establecimiento y que el incidente se desarrolló enteramente afuera de sus instalaciones.

Burbuja Events dijo que está cooperando plenamente con las autoridades y sigue en contacto con el Precinto 75 del NYPD y Brooklyn North Night Watch sobre el hecho.

Hasta entonces no ha habido detenciones mientras los funcionarios policiales intentan determinar que causó el tiroteo en contra de los menores de edad.

Sigue leyendo: