Tyler Adams resta importancia a los amistosos de cara al Mundial 2026

Mientras la afición y la prensa analizan con lupa cada movimiento de la selección estadounidense en su preparación mundialista, Tyler Adams ha decidido poner los pies en la tierra.

Para el actual jugador del USMNT, existe una brecha enorme entre la intensidad de la competición oficial y los ensayos previos. Adams enfatizó que el verdadero objetivo del cuerpo técnico y los jugadores es el torneo que se celebrará en casa en 2026, y que el proceso de preparación actual se trata de ajustar piezas, no de dictar sentencias sobre el futuro del equipo.

“Los amistosos no definen el éxito”: las palabras de Adams

El capitán del equipo nacional fue directo al señalar que el marcador en un partido amistoso no es un reflejo fiel de lo que sucederá cuando ruede el balón en la fase de grupos del Mundial. “Los amistosos no significan absolutamente nada en el gran esquema de las cosas,” declaró Adams con firmeza.

Mauricio Pochettino entrenador del USMNT. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

“No puedes usar un partido de preparación para determinar si vamos a tener una buena o mala Copa del Mundo. El ambiente, la presión y lo que está en juego en 2026 es algo que no se puede replicar en estos encuentros“, completó.

El mediocampista insistió en que la prioridad actual es el desarrollo táctico y la cohesión del grupo bajo la dirección de Mauricio Pochettino, restando peso a las críticas que suelen surgir tras resultados adversos en giras internacionales.

El camino hacia 2026

Adams recordó que muchas selecciones han tenido preparaciones impecables para luego fracasar en el torneo principal, y viceversa. Para el equipo estadounidense, el enfoque principal sigue siendo llegar al pico máximo de rendimiento en junio de 2026, independientemente de lo que dicten las estadísticas de los partidos de entrenamiento previos.

Esta mentalidad busca blindar al grupo ante la presión externa y concentrar los esfuerzos en la meta final: hacer historia como locales en la próxima cita mundialista.

