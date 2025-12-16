Zelenski aclara que la negociación de paz no puede “recompensar” la agresión de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que Rusia exige a Ucrania que “ceda” territorio que Moscú “ni siquiera ha logrado conquistar” militarmente.

El mandatario ucraniano dejó claro este martes al dirigirse al Parlamento de Países Bajos que “ni un solo detalle” de las negociaciones en curso debe interpretarse como una “recompensa por la agresión”, precisó la agencia EFE.

El presidente ucraniano destacó que Ucrania está inmersa en “las negociaciones de paz más intensas desde el inicio de la guerra” en 2022. Sin embargo, enfatizó que el objetivo no es una “pausa ni una solución temporal”, sino establecer una paz “verdadera y duradera” para poner fin definitivamente a la guerra rusa.

El líder de las fuerzas ucranianas también se refirió a las conversaciones recientes en Berlín, al asegurar que se trabaja en “documentos que podrían detener la guerra y garantizar la seguridad”. Insistió además en que “cada detalle importa” y rechazó cualquier resultado que legitime las acciones de Rusia.

Rendición de cuentas y activos congelados

Zelenski acusó al régimen ruso de actuar “como un delincuente profesional convencido de que nunca será atrapado” y rechazó la idea de que el agresor obtenga beneficios por la guerra: “Si el agresor recibe una recompensa, empieza a creer que la guerra vale la pena. Por eso la justicia debe ser central para poner fin a esta guerra”, afirmó.

El presidente ucraniano instó a utilizar los activos rusos inmovilizados en Europa. Argumentó que el presidente ruso, Vladimir Putin, “no cree en las personas, solo cree en el poder y en el dinero”. Indicó que Moscú ignora las pérdidas humanas, pero “sí cuenta cada dólar y cada euro que pierde”.

Subrayó la oportunidad para la Unión Europea: “En este momento, los líderes europeos tienen sobre la mesa decisiones relativas a los activos rusos. La mayoría de esos activos se encuentra en Europa y pueden, y deben, utilizarse plenamente para defenderse de la propia agresión de Rusia”.

Zelenski también denunció que Rusia mantiene “cerca de un millón” de soldados en territorio ucraniano mientras intenta imponer límites a la soberanía de Kiev y a su derecho a ingresar en alianzas como la OTAN. Acusó a Rusia de utilizar el frío como arma, atacando infraestructura energética, ya que considera que “el frío es una de las armas más peligrosas”.

El mandatario destacó que no es suficiente forzar un acuerdo o que Rusia “deje de matar”, sino que debe aceptar “que en el mundo hay reglas y que no puede engañar a todo el mundo”.

