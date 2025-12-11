Ucrania le entrega a Estados Unidos una propuesta de plan de paz de 20 puntos, según fuentes

El gobierno de Ucrania entregó a Estados Unidos un plan de paz revisado de 20 puntos, un documento clave que busca establecer los parámetros para finalizar la guerra, de acuerdo con informes. Este hecho se produce mientras Rusia reporta haber derribado al menos 287 drones ucranianos durante la noche y la mañana.

Un funcionario ucraniano cercano a las negociaciones confirmó el envío a ABC News, y señaló que el plan actualizado incluye “algunas ideas nuevas” relacionadas específicamente con los territorios y el control de la central nuclear de Zaporizhia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había anticipado el avance, al destacar que su equipo negociador estaba “finalizando el trabajo sobre los 20 puntos de un documento fundamental que podría definir los parámetros para poner fin a la guerra”.

“Esta no es una nueva versión, son los mismos 20 puntos, solo que algunos de ellos han sido ligeramente replanteados”, aclaró el funcionario al medio.

Posibles conversaciones para hoy

Se espera que los equipos negociadores de Ucrania y EE. UU. sostengan consultas en línea este jueves. Aunque el plan de paz es relevante, el enfoque principal de las discusiones será sobre las garantías de seguridad.

“Actualmente, hay tres documentos: los 20 puntos básicos, las garantías de seguridad y el documento sobre la economía y la reconstrucción”, declaró el funcionario ucraniano a ABC News. “Ayer hablamos de la economía; hoy, de las garantías”.

Ataques aéreos rusos se intensifican

En medio de las gestiones diplomáticas, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus fuerzas derribaron al menos 287 drones ucranianos. De estos, 40 fueron neutralizados sobre la región de Moscú, Afirmaron que 32 de ellos “volaban hacia Moscú”.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, indicó que se activaron los servicios de emergencia por la caída de restos. La agencia federal Rosaviatsiya impuso restricciones temporales de vuelo en los cuatro aeropuertos de Moscú.

Por su parte, la Fuerza Aérea Ucraniana reportó que Rusia lanzó 151 drones y tres misiles contra Ucrania en el mismo periodo. Un total 83 drones y dos misiles fueron derribados, pero se reportaron impactos de un misil y 63 drones en 34 puntos.

Zelenskyy también anunció una reunión para el jueves con la “Coalición de los Dispuestos”, un grupo de líderes europeos.

“Ucrania está trabajando con rapidez; cada visita y cada negociación que llevamos a cabo siempre produce resultados prácticos para nuestra defensa y nuestra resiliencia”, escribió Zelenskyy.

