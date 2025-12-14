Zelenski aterriza en Berlín para reunirse con emisarios de Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aterrizó este domingo en Berlín, donde mantendrá reuniones con los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, que llegaron por la mañana a la capital alemana, y probablemente con “algunos” líderes europeos, informó el propio mandatario.

“Ya estoy en Alemania. Hoy en la agenda: reunión con el equipo negociador estadounidense. Nos enfocamos en cómo garantizar de manera confiable la seguridad de Ucrania, para que la experiencia del Memorándum de Budapest y la invasión de Rusia nunca se repita”, señaló en su cuenta de Telegram.

Zelenski se refería a las garantías de seguridad que se negociaron en Alemania y que él quiere que sean vinculantes frente al acuerdo que se firmó en 1994 en Hungría en virtud del cual Ucrania renunció a todo su arsenal nuclear a cambio de la promesa rusa de respetar su integridad territorial y soberanía.

“Confiamos en unas negociaciones constructivas”, escribió junto a un vídeo que le muestra bajando la escalerilla de su avión en el aeropuerto de Berlín.

Horas antes de aterrizar en la capital germana, Zelenski adelantó en una conversación virtual con medios que hoy hay “un día ucraniano-estadounidense en Berlín”.

Zelenski indicó que él, además de ver a los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá por separado con el canciller alemán, Friedrich Merz, y probablemente por la tarde “con algunos otros líderes europeos”.

Los enviados de Trump ya están en Berlín

Ya por la mañana llegaron a un lujoso hotel berlinés los emisarios de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

También llegó el jefe negociador del equipo de Zelenski, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, acompañado por el asesor del canciller alemán Günter Sautter.

En paralelo a la llegada el jefe de Estado ucraniano, Merz se trasladó a la Cancillería en pleno centro de Berlín.

Esta reunión de Zelenski en Berlín se produce en la víspera de una cumbre que ha convocado Merz para el lunes por la tarde con “numerosos” líderes europeos, y de las instituciones de la Unión Europea (UE) y de la OTAN para tratar de superar junto con el presidente ucraniano, Witkoff y Kushner las diferencias persistentes en el plan de paz de 20 puntos de Trump, que quiere un “entendimiento completo” sobre el documento de cara a las Navidades, de acuerdo con el jefe de Estado de Ucrania.

