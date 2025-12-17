Asesinan a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Guayaquil, en un ataque armado

El futbolista del Barcelona Sporting Club, Mario Pineida, fue asesinado la tarde de este miércoles durante un ataque armado ocurrido en el norte de Guayaquil, la ciudad más poblada y una de las más violentas de Ecuador, según confirmaron el Ministerio del Interior y la propia institución deportiva.

A través de un comunicado oficial, el club informó que recibió la notificación formal del fallecimiento del jugador. “Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”, señaló la entidad.

La institución añadió que el hecho ha causado un fuerte impacto interno. El club aseguró estar “profundamente consternado” por la noticia, que “enluta como familia barcelonista” a todos sus integrantes.

Barcelona SC indicó además que en las próximas horas dará a conocer los actos conmemorativos en honor al jugador. “Solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de intenso dolor”, agregó el comunicado.

El ataque se registró en los alrededores de un local comercial en la ciudadela Samanes 4, en el norte de Guayaquil, hasta donde se desplazaron efectivos policiales para iniciar las investigaciones y recabar evidencias.

Este caso se suma a una preocupante cadena de hechos violentos vinculados al fútbol ecuatoriano. En lo que va de año, se han contabilizado al menos cuatro ataques armados contra futbolistas de clubes profesionales, entre ellos el asesinato de Jonathan ‘Speedy’ González, mediocampista del club 22 de Julio, ocurrido el pasado 19 de septiembre en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Ecuador permanece desde 2024 bajo un “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa, como parte de la estrategia para enfrentar a las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye el aumento de la violencia en el país.

La situación se ha agravado en 2025, con un promedio de un asesinato por hora, reflejando el delicado contexto de seguridad que atraviesa la nación andina.

