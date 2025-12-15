Fútbol de Portugal prueba cámaras corporales en árbitros para los octavos de la Copa

Los árbitros portugueses comenzarán a utilizar cámaras corporales de manera experimental en la próxima eliminatoria de octavos de final de la Copa de Portugal, según informó este martes la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

A través de un comunicado oficial, la FPF explicó que la iniciativa busca abrir “un nuevo capítulo en la relación entre arbitraje, tecnología y espectáculo deportivo”, con el objetivo de acercar al público a la toma de decisiones arbitrales durante los partidos.

La medida arrancará en fase de prueba, aunque la federación no descarta extender su aplicación a otras competiciones en el futuro, en función de los resultados obtenidos durante esta primera experiencia.

“Es un paso más en la innovación y un enfoque pionero, que demuestra que es posible combinar las nuevas tecnologías con el arbitraje”, afirmó el presidente del Consejo de Arbitraje de la FPF, Luciano Gonçalves, en la nota oficial.

“La posibilidad de que los aficionados que siguen el partido por televisión puedan acceder a la visión del árbitro proporcionará una experiencia diferente, más cercana y más humana del partido”, añadió.

El uso de cámaras corporales en los árbitros ya ha sido probado por la FIFA en competiciones recientes como la Copa Mundial de Clubes, así como en partidos puntuales de ligas europeas de primer nivel, entre ellas la Premier League inglesa y la Serie A italiana.

Con esta iniciativa, Portugal se consolida como uno de los países pioneros en Europa en la implementación de esta tecnología aplicada al arbitraje

