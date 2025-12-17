Cazzu estaría empezando un romance con un mexicano

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, atraviesa una etapa especialmente positiva en su carrera musical tras anunciar varias fechas de su gira ‘Latinaje Tour 2026’ en Estados Unidos, donde logró agotar las entradas en cuestión de minutos.

Mientras se encuentra celebrando estos nuevos logros profesionales, el periodista de espectáculos Javier Ceriani dio a conocer que, en el plano personal, y particularmente en el amoroso, la cantante también estaría viviendo un momento de felicidad, ya que presuntamente habría iniciado una nueva relación sentimental.

Según lo expuesto por el comunicador, la artista argentina de 32 años habría comenzado un romance con un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada, esto después de la mediática y compleja relación que sostuvo con Christian Nodal, la cual estuvo marcada por rumores de una supuesta infidelidad con Ángela Aguilar.

Aunque no se conocen detalles concretos sobre el nuevo interés amoroso de Cazzu, Ceriani aseguró que se trataría de un mexicano que estaría empeñado en conquistar a la cantante, con quien actualmente estaría saliendo para conocerse mejor.

“En la gira 2025 que Cazzu hizo en México se habría afianzado el amor entre Cazzu y otra persona. Fue en territorio mexicano que a Cazzu le volvieron las mariposas en el estómago… dicen que en tierras aztecas le habría crecido el vínculo con esta persona”, afirmó el periodista.

Asimismo, Javier Ceriani señaló que este hombre formaría parte del equipo de trabajo del tour de Cazzu en Latinoamérica y adelantó que próximamente revelará más detalles sobre la persona que estaría comenzando una relación con la intérprete.

“Le habría afianzado la relación el tour, puede ser que sea del equipo de Cazzu que trajo de la argentina, que es muy poco, o sea de alguien del equipo del tour mexicano con empleados mexicanos. ¿Quién es esta persona? muy pronto lo van a saber”, añadió Ceriani.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Cazzu no ha hecho declaraciones públicas para confirmar esta información y continúa concentrada en su gira para 2026 por Estados Unidos.

Mira el video en el minuto 2:15:24

