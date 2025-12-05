Cazzu confiesa que admira a Belinda pero descarta colaborar con ella por el momento

Semanas después del inesperado encuentro entre las cantantes Cazzu y Belinda, la artista argentina volvió a referirse a su colega mexicana. Cazzu habló en una entrevista sobre el encuentro con Belinda y aclaró si existe la posibilidad de que trabajasen juntas en una canción.

Belinda y Cazzu fueron pareja del cantante Christian Nodal y se comenzó a especular que existía una rivalidad entre ambas. Sin embargo, tras encontrarse en un evento privado en Ciudad de México, ambas artistas tuvieron una charla amistosa por primera vez e incluso posaron juntas para las fotos, dejando claro que no existe nigún problema o enemistan entre ellas.

En una entrevista para el programa La Mega, Cazzu aseguró que este no es un buen momento para que ella y Belinda trabajen en un tema juntas, debido a toda la polémica que ha rodeado la vida personal de ambas artistas.

“No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que si en algún momento, si existe la posibilidad, todo el contexto de mier** este que nos rodea y que nos relaciona, que a mí me frustra bastante, eh, porque es como yo digo, o sea, ella y yo y todas las chicas involucradas en el lore (trasfondo), tenemos muchas cosas más en común que un chabón“, dijo en entrevista.

Cazzu aseguró que le molesta verse reducida a toda esta controversia y señaló que si esta situación con Nodal no hubiese ocurrido trabajaría con Belinda sin problema. “Me molesta como vernos reducidas a eso. Lo deja todo en una posición como que perjudicial, ¿sabés? Me encantaría a mí decirte que sí si todo esto no existiera, me encantaría hacerte como re estoy para hacer algo con ella”, continuó.

La artista urbana aseguró que no le parece buen momento que colaborar juntas. “Creo que ambas respetamos mucho como que lo que hemos conseguido por nuestros propios medios, como para caminar hacia un lugar donde se va a generar otra cosa”, dijo.

Cazzu resaltó el impacto que la música de Belinda tuvo en su preadolescencia y calificó de “admirable” cómo la mexicana ha llevado su carrera con el paso de los años.

“Es bastante como admirable como ella como sostiene su carrera de tantos años. Ella es buenísima y creo que tiene otras facetas también bastante desarrolladas, muy espectaculares, como la actuación y es como ella toda muy desenvuelta y muy copada”, dijo.

Belinda y Christian Nodal estuvieron comprometidos pero su relación terminó en 2022. Meses después Nodal comenzó a salir con Cazzu y la relación terminó en 2024 tras el nacimiento de la hija de ambos. Luego el cantante comenzó su polémica relación con Ángela Aguilar con quien se casó dos meses después de anunciar su ruptura con Cazzu.

