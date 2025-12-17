Cuál es el precio en Navidad de la PlayStation 5 disponible en Amazon

Con la llegada del pico de consumo por la temporada navideña, la PlayStation 5 vuelve a ubicarse entre los productos tecnológicos más buscados para regalar o adquirir como autoregalo. Plataformas de comercio electrónico como Amazon concentran buena parte de la demanda, impulsadas por disponibilidad y precios competitivos.

La consola de Sony mantiene su atractivo como uno de los dispositivos de entretenimiento digital más vendidos del año. En Amazon Estados Unidos, los precios varían según el modelo y la capacidad de almacenamiento, con valores que actualmente se mueven entre los $460 y los $650 dólares.

La PlayStation 5 Edición Digital, con 1 TB de almacenamiento y sin lector de discos, se ofrece a 460 dólares. La versión estándar, que sí incorpora lector físico y mantiene la misma capacidad, tiene un precio de $489 dólares, mientras que la PS5 Pro alcanza los $648 dólares.

Para muchos consumidores de países hispanohablantes, comprar la consola a través de Amazon puede representar un ahorro frente a los valores del mercado local. Sin embargo, el costo final depende de variables como impuestos, envíos internacionales y políticas aduaneras de cada país.

La comparación de precios resulta clave en regiones donde los dispositivos importados suelen encarecerse. Aun con gastos adicionales, algunos compradores consideran que la adquisición directa en plataformas internacionales sigue siendo una alternativa atractiva ante la escasez o los sobreprecios locales.

Cuánto cuesta la PS5 según el país y el modelo elegido

En Argentina, tomando como referencia la edición estándar de $489 dólares, el valor convertido ronda los 1.209.000 pesos argentinos. En el mercado interno, la consola suele ofrecerse a cifras superiores debido a impuestos y costos de importación, lo que inclina a algunos usuarios hacia la compra online.

En Colombia, el mismo modelo estándar equivaldría a unos 2.300.000 pesos colombianos al tipo de cambio actual. Las tiendas locales, sin embargo, manejan precios más elevados según la versión disponible, lo que mantiene activa la comparación con Amazon.

México presenta uno de los escenarios más competitivos. Con un tipo de cambio cercano a 18 pesos por dólar, la PS5 estándar costaría alrededor de 8.800 pesos mexicanos y la PS5 Pro unos 11.700. En comercios locales, los precios suelen ser más altos.

En España, la PS5 estándar se comercializa generalmente cerca de los 499 euros, un valor alineado con la conversión desde Amazon Estados Unidos. Esto convierte al mercado español en uno de los más equilibrados entre precios locales e internacionales durante esta Navidad.

En Perú, la compra directa a Amazon no está disponible para este producto, por lo que la adquisición se realiza en tiendas locales. Allí, la PS5 Digital puede alcanzar los 2.099 soles, mientras que la versión estándar ronda los 2.399 soles, según el vendedor.

Más allá del precio base, los especialistas recomiendan considerar gastos de envío, impuestos y posibles demoras en temporada alta. Aun así, la PlayStation 5 continúa siendo uno de los regalos tecnológicos más deseados de la Navidad 2025.