La Academia llevará los Oscar a YouTube desde 2029 y abre una nueva etapa para la gala

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó un giro histórico: a partir de 2029, los Oscar se transmitirán en vivo y de forma gratuita para todo el mundo a través de YouTube, que obtiene los derechos globales exclusivos de la ceremonia hasta 2033. El acuerdo incluye la gala 101 y las cuatro ediciones siguientes, con alfombra roja, contenidos tras bambalinas, acceso al Baile de los Gobernadores y otras piezas asociadas al evento.

Hasta 2028 nada cambia para el espectador. La alianza con Disney ABC se mantiene vigente y el canal seguirá siendo la “casa” de los Oscar en Estados Unidos hasta la ceremonia número 100, al igual que los acuerdos internacionales con Buena Vista International. El salto a YouTube llegará justo después de ese hito y cerrará una relación de más de seis décadas con ABC, iniciada en 1961.

Qué cambia para el público

Los Oscar estarán disponibles en vivo y sin costo para más de 2,000 millones de personas en YouTube en todo el mundo, además de los suscriptores de YouTube TV en Estados Unidos. La plataforma habilitará subtítulos y pistas de audio en varios idiomas, una herramienta clave para audiencias globales.

Para el público hispanohablante, el cambio es significativo. En América Latina y en Estados Unidos, el acceso ha dependido históricamente de acuerdos con canales de pago o señales de cable que concentraban la transmisión en español. Con derechos globales exclusivos, el eje se desplaza hacia el canal oficial de los Oscar en YouTube, con acceso directo desde cualquier pantalla con conexión a internet.

La alianza se extiende más allá de la noche de la ceremonia. La Academia planea ofrecer también el anuncio de nominaciones, el Almuerzo de los Nominados, los Premios de los Gobernadores, los Premios Estudiantiles, los Científicos y Técnicos, entrevistas con miembros y programas educativos. YouTube se consolida así como una ventana permanente a la “temporada Oscar”, con una oferta continua a lo largo del año.

Un movimiento alineado con el declive del rating tradicional

La decisión llega en un contexto de desgaste sostenido para los grandes eventos de la televisión abierta en Estados Unidos. Los Oscar alcanzaron su pico histórico en 1998, con 57 millones de espectadores, y desde entonces la tendencia ha sido descendente. En 2025, la ceremonia reunió cerca de 19.7 millones de espectadores en ABC y Hulu, tras un repunte asociado al fenómeno “Barbenheimer”, sin volver a los niveles de principios de siglo.

La Academia y Disney habían extendido su alianza en 2016 hasta 2028, con el objetivo de blindar durante una década la exhibición televisiva de la ceremonia. El acuerdo con YouTube sitúa ahora a los Oscar como el primer gran premio de las artes audiovisuales que migrará por completo a una plataforma digital con alcance global, por delante de otros galardones que siguen ligados a cadenas tradicionales.

YouTube como escenario de eventos en vivo

Para YouTube, el acuerdo refuerza una estrategia que ya venía creciendo con el deporte y el entretenimiento en directo. La plataforma se convirtió en el hogar del NFL Sunday Ticket, disponible como complemento de YouTube TV o como canal de pago dentro de YouTube. La llegada de los Oscar confirma que la compañía cuenta con la infraestructura técnica y el alcance necesarios para gestionar eventos en vivo de escala global.

En el ecosistema de premios, el movimiento dialoga con la experiencia de Netflix y los SAG Awards. Desde 2024, la ceremonia del sindicato de actores se transmite en directo a nivel mundial a través de Netflix, después de una edición de transición emitida en el canal de YouTube de la plataforma. El traslado de los Oscar profundiza esa lógica en un premio con mayor peso histórico y un impacto simbólico más amplio sobre el cine de Hollywood.

Lo que gana la Academia

La colaboración incluye a Google Arts & Culture, que facilitará la digitalización y exhibición en línea de parte de la Colección de la Academia y del Museo de la Academia, considerado el mayor acervo cinematográfico del mundo, con más de 52 millones de piezas. Para el cinéfilo, esto abre un entorno en el que clips históricos, exposiciones virtuales y materiales educativos conviven con la ceremonia anual, con una puerta de entrada unificada desde cualquier país.

Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta, han descrito la alianza como una vía para ampliar el acceso al trabajo de la institución ante una audiencia mundial y generar nuevas formas de participación. El planteamiento encaja con el proceso de internacionalización de la Academia, cuyo padrón ha incrementado de forma sostenida la presencia de miembros fuera de Estados Unidos.

Preguntas pendientes

El anuncio pone el acento en el alcance y deja abiertos los detalles financieros. No se han revelado las condiciones económicas del acuerdo ni la estructura de venta publicitaria, en el caso de un evento que durante años ha sido uno de los espacios más costosos de la televisión estadounidense.

También queda por definirse cómo se evaluará el desempeño de la gala en YouTube. Frente a las métricas tradicionales de rating y hogares conectados, el entorno digital introduce variables como visualizaciones, tiempo de reproducción y concurrencia máxima, cuyos resultados influirán en la narrativa pública sobre la relevancia de la ceremonia.

En materia de accesibilidad persisten otros retos. La transmisión gratuita reduce barreras de entrada para quienes no cuentan con cable o servicios de streaming de pago, aunque la experiencia seguirá condicionada por la calidad de la conexión a internet y la disponibilidad de dispositivos. La incorporación de pistas de audio y subtítulos en distintos idiomas amplía el alcance potencial, con resultados que dependerán de la ejecución técnica y de las decisiones de localización.

Qué implica para el público hispanohablante

Para los espectadores en Estados Unidos que siguen los Oscar a través de señales en español o de ABC con subtítulos, la noticia anticipa una experiencia más uniforme a escala global, con un mismo feed oficial y opciones de idioma integradas. En América Latina, donde la ceremonia ha pasado por distintos esquemas de distribución, el modelo de derechos globales apunta a una centralización en el canal oficial.

La audiencia latina ya consume cine, música, entretenimiento y creadores en YouTube de forma masiva. La llegada de los Oscar a la plataforma se alinea con esos hábitos y sitúa la conversación en el mismo espacio donde circulan tráilers, análisis, reacciones y contenido generado por los propios espectadores.

Quedan tres ediciones antes del cambio. El centenario de los Oscar en 2028 cerrará el ciclo con ABC. A partir de 2029, la gala entrará en una etapa plenamente digital, con un pie en el archivo del Museo de la Academia y otro en los timelines globales de YouTube. El desempeño de esa fase marcará hasta qué punto este movimiento se convierte en referencia para otros grandes premios.

