Demandan a Disney y James Cameron por presunto plagio en ‘Avatar: The Way of Water’

Disney y el director James Cameron enfrentan una demanda ante una corte federal de California, interpuesta por un animador 3D que afirma que su trabajo fue copiado para la exitosa cinta de 2022 ‘Avatar: The Way of Water’.

La querella fue presentada el lunes por Eric Ryder, quien asegura que a finales de los años noventa trabajó con Lightstorm Entertainment, la productora propiedad de Cameron, en el desarrollo de un proyecto cinematográfico basado en su relato de ciencia ficción titulado KRZ.

De acuerdo con los documentos judiciales, Cameron habría retomado ideas y componentes de ese proyecto inicial para dar forma al universo de la saga Avatar.

Mientras tanto, la tercera película de la franquicia, ‘Avatar: Fire and Ash’, tiene programado su estreno este viernes en cines de Estados Unidos.

Ryder exige una indemnización de al menos $500 millones de dólares, además de solicitar una orden judicial que bloquee el lanzamiento de la nueva entrega.

El animador ya había iniciado un proceso legal similar en 2011, relacionado con la primera película de Avatar. Sin embargo, aquella demanda fue rechazada por un tribunal estatal de California, que determinó que Cameron había concebido el proyecto antes de que Ryder enviara su historia a Lightstorm.

En la nueva acción legal se aclara: “Esta acción no es un intento de volver a litigar reclamaciones anteriores”. Asimismo, precisa: “Impugna nuevos actos de copia que se producen por primera vez en Avatar 2“.

El abogado de Ryder, Daniel Saunders, sostuvo en un comunicado: “La supuesta apropiación indebida y el robo descarado del trabajo creativo protegido del señor Ryder por parte de los demandados para crear la tercera película más taquillera de todos los tiempos es flagrante y atroz, y clama por una compensación“.

Según la denuncia, tanto la saga Avatar como KRZ comparten elementos como “seres antropomórficos, un vasto entorno oceánico y una corporación siniestra con sede en la Tierra que lleva a cabo operaciones mineras perjudiciales para el medio ambiente en la luna de un planeta gigante gaseoso llamado Europa“.

Ryder argumenta además que ‘Avatar: The Way of Water’ se centra en “la recolección de una sustancia de origen animal que, una vez refinada, puede prolongar la vida humana“, un recurso narrativo que, según él, ya estaba presente en KRZ, pero no en la primera película de Avatar.

Finalmente, el escrito judicial señala: “Aunque esta sustancia de origen animal que prolonga la vida es solo uno de los muchos ejemplos de contenido infractor en Avatar 2, su uso como eje central de la trama resulta fundamental para la apropiación realizada por los demandados”.

