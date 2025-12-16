Nick Reiner es acusado de homicidio premeditado tras la muerte de sus padres, Rob y Michele Reiner

La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles acusó formalmente a Nick Reiner de dos cargos de homicidio premeditado en relación con la muerte de su padres, el director y actor Rob Reiner y Michele Singer Reiner.

El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció en una conferencia de prensa el martes 16 de diciembre que tras el arresto de Nick Reiner, de 32 años, se le acusó formalmente de dos cargos de homicidio premeditado. Nick fue arrestado tras ser señalado como principal sospechoso del brutal asesinato de sus padres.

Nick Reiner, quien luchó contra las adicciones desd su adolescencia, se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional o a la pena de muerte. El acusado enfrenta además una acusación especial por haber usado personalmente un cuchillo considerado como un “arma peligrosa y mortal”.

La Oficina del Fiscal informó que “la decisión sobre si solicitará la pena de muerte se tomará más adelante”. El juicio será programado próximamente.

Nathan Hochman resaltó que los casos de violencia familias son de los “más difíciles y desgarradores que enfrentamos debido a la naturaleza íntima y, a menudo, brutal de los crímenes”.

El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman,Nathan Hochman, ofreció una rueda de prensa con relación al asesinato de Rob y Michele Reiner. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Asimismo, el fiscal destacó la responsabilidad de buscar justicia por el asesinato del director y su esposa. “Rob Reiner fue uno de los mejores cineastas de su generación. Su asesinato y el de su esposa, Michele Singer Reiner, son impactantes y trágicos. Es nuestro deber en su memoria buscar justicia y que se rindan cuentas por las vidas que se perdieron”, dijo Hochman.

Poco después de que se encontraron los cuerpos de las víctimas la policía arrestó a Nick Reiner como principal sospechoso del caso. La fiscalía informó que Nick Reiner supuestamente apuñaló fatalmente a sus padres en las “primeras horas de la mañana del 14 de diciembre” antes de huir. En horas de la noche de ese mismo día fue detenido cerca de la Universidad del Sur de California.

La familia de Rob y Michele Reiner se pronunció en un comunicado publicado por Variety sobre la trágica noticia. “Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y pedimos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles”, declaró un portavoz de la familia el domingo 14 de diciembre.

Sigue leyendo:

Donald Trump politiza el asesinato de Rob Reiner: “Volvió loca a la gente con su obsesión conmigo”

Rob Reiner discutió con su hijo Nick en la fiesta de Conan O’Brien un día antes de su muerte

Rob Reiner habría hablado de sus planes futuros con Eric Idle