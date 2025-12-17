Lorena Herrera rechaza que Ninel Conde recomiende hacerse retoques estéticos

Lorena Herrera, en el pasado, ya bromeó con las cirugías que se ha realizado Ninel Conde; sin embargo, esta vez, rechazó que la mexicana, a través de sus redes sociales o medios de comunicación, recomiende realizarse algún procedimiento estético, ya que no lo ve como una opinión prudente de su parte y considera que lo mejor es que que se siga realizando retoques sin tener que hacerlo público.

“Lo que no estoy de acuerdo es en el mensaje que se da. Tú, como persona, te puedes hacer lo que quieras, pero no lo andas gritando a los cuatro vientos, porque somos los que estamos en el medio artístico, somos líderes de opinión. Si ella dice: ‘les recomiendo esta operación para cambiarse los ojos’, ¿cómo que les recomiendo? (debería decir): ‘Yo les recomiendo que no consuman, por ejemplo, cosas genéticamente modificadas'”, dijo durante un encuentro con la prensa.

El pasado mes de octubre, Herrera demostró su humor con una broma acerca de todos los retoques que se ha hecho Ninel a lo largo de su trayectoria profesional; sin embargo, llamó la atención que le sugiriera el hecho de volver a tener una posible modificación de su identidad, por lo cual hasta sonrió al momento de decir que ella podría reformar su nombre en los documentos legales.

“Ay, no, quedó muy bonita. Yo la verdad la vi muy guapa; a mí me pareció muy guapa. Otra persona, pero muy guapa. Yo creo que tiene que hacerse nuevas identificaciones, nueva identidad. Debería de cambiar de nombre, quizás, ¿por qué no?”, añadió.

Sin embargo, antes de finalizar la entrevista, aprovechó para aclarar que no tiene nada en contra de la mexicana y que son amigas; por ello, destacó que de forma constante ella realiza este tipo de bromas y descartó tener algún problema con Ninel, dado que hasta con ella misma lo aplica, siendo esto una forma de que las críticas no le afecten, ya que en el mundo del entretenimiento es una de las situaciones que más surgen.

“Yo tengo un humor negro, un humor ácido. Muchos de ustedes lo saben, y mientras lo aplique en mí, no pasa nada. Está bien. Me gusta reírme y divertirme conmigo misma o con gente que sabe. Pero creo que a veces yo no debo aplicar ese sentido del humor con otras personas, que ni siquiera, además, son mis amigas”, dijo durante la conversación.

