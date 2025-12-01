Ninel Conde explica por qué decidó cambiar el color de sus ojos

Ninel Conde reapareció en el programa matutino Hoy para hablar sobre un tema que ha generado debate en redes sociales: los motivos detrás del cambio de color de sus ojos. La cantante y actriz aprovechó su aparición para explicar con detalle por qué decidió modificar su look y despejar cualquier duda sobre su salud visual.

La artista contó que la decisión fue personal y motivada por su deseo de experimentar con su imagen.



“Quise darme un cambio y me los dejaron como verdecito, me encanta… veo muy bien, no veo verde ni nada”, aseguró, enfatizando que el procedimiento no afectó su visión y que se realizó de manera segura mediante un pigmento aplicado alrededor del iris, sin recurrir a láser.

Con estas declaraciones, Ninel buscó aclarar los rumores que surgieron en redes sociales sobre posibles riesgos para sus ojos.

Muchos internautas habían expresado preocupación por la delicadeza de la zona intervenida, mientras que otros mostraban curiosidad por cómo se realiza este tipo de procedimiento. La cantante agradeció el interés de sus seguidores y pidió calma, asegurando que su bienestar visual no se vio comprometido.

La explicación de Ninel Conde dejó claro que el cambio de color de ojos no fue una decisión impulsiva, sino un deseo consciente de experimentar con su estilo y explorar nuevas facetas de su imagen sin poner en riesgo su salud.

Con esta revelación, la cantante logró centrar la atención no en el cambio de color en sí, sino en la motivación detrás de él, demostrando transparencia y cercanía con sus fans.

Los planes de Ninel Conde

Además de hablar sobre los motivos de su cambio de color de ojos, Ninel adelantó detalles de sus próximos proyectos musicales y teatrales.

La cantante mencionó que está preparando nuevas canciones, incluyendo colaboraciones que tenía pendientes desde su participación en un reality, y confirmó su regreso al teatro con el Tenorio Cómico, retomando su faceta actoral tras varios años alejada de este formato.

