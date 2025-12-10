Ninel Conde ante las críticas de sus cirugías: “Si es fea la que critica no cuenta”

Ninel Conde terminó el año dominando los titulares, no solo por su trabajo artístico, sino también por una intervención estética que ha generado gran controversia. A finales de octubre, ‘El Bombón asesino’ dio a conocer que se sometió a un procedimiento poco habitual llamado queratopigmentación, una técnica láser que modificó de manera permanente el color de sus ojos a un tono “verde olivo”.

La cirugía se realizó en una clínica especializada ubicada en Nueva York, y provocó una oleada de reacciones negativas en redes sociales. Numerosos internautas la criticaron por considerar que estaba poniendo en riesgo su salud visual únicamente por motivos estéticos. Frente a estos señalamientos, la actriz y cantante decidió responder con el estilo directo y desenfadado que la caracteriza, enviando un mensaje contundente durante una entrevista con el ‘Escorpión Dorado’, misma que rápidamente se hizo viral.

Según explicó la propia Ninel Conde, su decisión de cambiar el tono de sus ojos estuvo basada en una búsqueda de equilibrio en su imagen, ya que especialistas le recomendaron el tono “verde olivo” por su combinación con su piel y su cabello. Este procedimiento, que consiste en aplicar pigmento sobre la córnea mediante láser, despertó preocupación entre el público y sus seguidores debido a los posibles riesgos asociados.

La técnica utilizada no es común y ha sido motivo de debate dentro de la comunidad médica, lo que intensificó las críticas hacia la artista por supuestamente priorizar la estética sobre su salud. Además, debido a que Ninel Conde es conocida por haberse sometido a múltiples cirugías estéticas, su apariencia física suele ser tema recurrente de debate en plataformas digitales.

Recientemente, el youtuber ‘Escorpión Dorado’ publicó un nuevo episodio de su famoso formato de entrevistas dentro de un automóvil, en el que conversó abiertamente con la cantante. Como era de esperarse, el tema principal fue su imagen y los procedimientos estéticos a los que se ha sometido. Al ser cuestionada al respecto, Ninel reaccionó con sarcasmo y aparente indiferencia.

La frase que más llamó la atención y que rápidamente se convirtió en titular y meme en redes fue: “Si es fea la que critica no cuenta”, aseguró, dejando claro que las opiniones negativas de sus detractores no influyen en sus decisiones personales.

Para finalizar, Ninel reveló que planea someterse a dos nuevas cirugías. Una para cambiar sus prótesis mamarias y lograr una apariencia “más levantada” y juvenil, además de que que está considerando una remodelación costal, un procedimiento estético que busca afinar la cintura retirando o modificando costillas para estilizar la figura.

Mira aquí la entrevista completa o adelanta al minuto 26:50

