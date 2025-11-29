¿En qué consiste la queratopigmentación ocular, el tratamiento que está de moda entre los famosos? 

Ninel Conde y Yailin La Más Viral son algunas de las figuras públicas que han apostado a la queratopigmentación ocular para cambiar el color de sus ojos, una intervención que a algunos les causa temor por el daño que creen que puede ocasionar a la vista.

En el programa El Gordo y la Flaca compartieron algunos detalles de esta práctica que cada vez se hace más popular.

El Bombón Asesino, por ejemplo, contó poco después de hacerse este procedimiento que fue algo muy rápido y sin dolor. “No están rojos, no tienen ni 20 minutos que me hicieron el cambio, así que se los recomiendo muchísimo”, contó la actriz mexicana.

Para confirmar si esto es así, el doctor Ángel Pierini, especialista en esta operación, afirmó en qué consiste: “Nosotros ponemos un pigmento en la córnea”, comentó para luego mostrar un modelo de un ojo y señalar dónde es que se hace la intervención con un láser.

El doctor explicó que no todos son candidatos al cambio de color de ojos por distintos factores.

“Como todo procedimiento siempre hay algún tipo de riesgo, infecciones es uno de los más altos, pero en cuanto a pérdida de la vista y un montón de cosas que se están diciendo por ahí, no hay casos documentados de problemas”, afirmó.

Uno de los aspectos más relevantes es que la persona tiene que estar convencida del cambio, ya que no es reversible.

Además, debe pasar por ocho exámenes médicos para evaluar todos los aspectos antes de someterse a esta cirugía.

Acerca del costo, indican que tiene un valor de $12.000 dólares.

Luego de que mostraran el material en El Gordo y la Flaca, Clarissa Molina y Raúl de Molina no se mostraron muy convencidos de que sea tan seguros con hacerse algo así.

“Esto ya es otro nivel de locura, de querer verte mejor o diferente a los demás”, comentó la dominicana, quien aseguró que prefería quedarse con sus ojos marrones.

