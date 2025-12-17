Netflix lanzará un videojuego oficial de la FIFA antes del Mundial 2026

Netflix anunció que pondrá en marcha un videojuego oficial de fútbol de la FIFA antes del arranque del Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, según confirmó este miércoles el organismo rector del fútbol.

El videojuego estará disponible para los suscriptores de la plataforma sin costo adicional, a través del apartado Netflix Games. El desarrollo del proyecto corre a cargo del estudio estadounidense Delphi Interactive.

Desde la compañía destacaron que la propuesta busca ofrecer una experiencia accesible para todo tipo de público.

“El Mundial de 2026 será el acontecimiento cultural del año. Con este videojuego, los aficionados podrán sentir la emoción de la competición desde su casa. Queremos volver a los orígenes del fútbol al ofrecer un juego del que todo el mundo puede disfrutar con solo apretar un botón”, señaló Alain Tascan, presidente de Netflix Games.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el lanzamiento marcará un antes y un después en el sector. “Cambiará por completo el concepto de simulador de deportes y supondrá el inicio de una nueva era para los videojuegos de fútbol”, afirmó el dirigente suizo.

