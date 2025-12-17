PSG gana su primera Copa Intercontinental tras vencer al Flamengo en penaltis

El París Saint-Germain conquistó este miércoles la primera Copa Intercontinental de su historia tras imponerse al Flamengo en una tanda de penaltis marcada por la actuación decisiva del guardameta Matvey Safonov, que detuvo cuatro lanzamientos y selló el sexto título de la temporada para el equipo dirigido por Luis Enrique.

El encuentro, disputado en Catar, terminó 1-1 tras el tiempo reglamentario y la prórroga. Safonov, titular por las molestias físicas de Lucas Chevalier, fue la figura de la definición desde los once metros al neutralizar los disparos de Saúl Ñíguez, Pedro, Léo Pereira y Luiz Araújo.

El PSG abrió el marcador en el minuto 38 con un tanto de Khvicha Kvaratskhelia, pero el conjunto brasileño reaccionó y alcanzó el empate en el 62, gracias a un penalti convertido por Jorginho tras una falta de Marquinhos sobre Giorgian De Arrascaeta.

Durante el tiempo reglamentario, el partido se mantuvo equilibrado, con un PSG dominante en la posesión y un Flamengo ordenado que respondió con transiciones rápidas. El equipo carioca incluso tuvo opciones claras para adelantarse, mientras que los franceses buscaron el triunfo con el ingreso de Ousmane Dembélé en el segundo tiempo.

En la prórroga, el desgaste físico marcó el desarrollo del juego. El Flamengo sostuvo la intensidad en el primer tramo, pero el PSG aceleró en el cierre, generando ocasiones que no lograron romper la igualdad.

En la definición por penaltis, pese a los fallos de Dembélé y Bradley Barcola, la actuación de Safonov resultó determinante para inclinar la balanza a favor del conjunto parisino.

Con este triunfo, el PSG sumó su sexto trofeo de la campaña, una marca que solo habían alcanzado anteriormente Pep Guardiola en 2009 y Hansi Flick en 2020. El único revés del curso para los franceses fue la final del Mundial de Clubes, perdida ante el Chelsea.

Para el Flamengo, la derrota supuso quedarse a las puertas del título, aunque el equipo dirigido por Filipe Luís dejó una imagen competitiva tras plantarle cara al campeón de Europa y confirmar su buen momento tras la conquista del torneo nacional y la Copa Libertadores.

El triunfo del PSG también permitió al club mantener la hegemonía europea en la Copa Intercontinental y tomar el relevo del Real Madrid, ganador de la edición anterior, además de representar la primera conquista del torneo para el fútbol francés.

