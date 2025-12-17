Por considerarla “bruja” hombre mató a latina lectora del tarot: sentencia en Queens, Nueva York

Giuseppe Canzani (45) fue sentenciado a 23 años de prisión tras declararse culpable de matar a tiros a Anna Torres en la puerta de su casa en Ozone Park (Queens, NYC).

El pasado 8 de septiembre Canzani se declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado, en conformidad con los cargos presentados en su contra por el crimen sucedido el 4 de mayo de 2022.

La víctima de 51 años era lectora de tarot y Canzani creía que era una bruja que le había echado una maldición, según la fiscalía. “El acusado disparó a Anna Torres a plena luz del día en la puerta de su propia casa, provocando que los peatones huyeran despavoridos al escuchar los disparos. Este acto de violencia sin sentido destrozó a la familia de la víctima y conmocionó a la comunidad de Ozone Park. Nada puede deshacer lo sucedido, pero esperamos que la sentencia de hoy brinde a los seres queridos de la señora Torres un paso más en el proceso de sanación”, dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, en un comunicado al anunciarse la sentencia.

El juez de la Corte Suprema de Queens, Kenneth Holder, lo sentenció el jueves a 23 años de prisión, seguidos de cinco años de libertad condicional. Torres era madre de tres hijos, incluyendo un policía NYPD no identificado. Dos familiares de la vícitima estaban presentes cuando le dispararon.

Según los cargos el 4 de mayo de 2022, aproximadamente a las 2:26 p.m., Canzani llamó a la puerta principal de la residencia de Torres en 109th Av en Ozone Park. Cuando ella abrió la puerta, Canzani le disparó en el cuello y el brazo y huyó en una camioneta. La policía llegó al lugar aproximadamente a las 2:35 p.m. y la víctima fue declarada muerta en la escena, a donde también acudió la fiscal Katz.

Aproximadamente a las 3:22 p.m. el acusado llegó a la comisaría del Distrito 106 en la misma camioneta donde había huido. Colocó una pistola plateada calibre .45 en la acera y dijo: “Quiero entregarme, no estoy aquí para hacerles daño. Estoy aquí por la mujer a la que disparé”.

Canzani le dijo entonces a la policía que Torres era “una bruja” y que por culpa de ella alguien iba a hacerle daño a su familia. El pistolero creía que la clarividente, que hacía lecturas de fortuna y cartas del tarot fuera de su casa, lo había hechizado y maldecido. “Trataron de matarme”, al parecer dijo Canzani a los detectives para justificar su crimen. “Si te digo lo que me pasa, no lo creerías… No en vano, se supone que ya estoy muerto, eso es todo lo que sé… Pensarías que estoy loco”. Más tarde fue acusado de homicidio y posesión criminal de un arma cargada.