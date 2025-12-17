Quiénes recibirán pagos directos de $994 del Seguro Social el 31 de diciembre

Algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán su pago de enero antes de que termine el año. La Administración del Seguro Social confirmó que los depósitos del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) correspondientes a enero de 2026 se emitirán el 31 de diciembre, con montos de hasta $994.

Los pagos del SSI normalmente se envían el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando esa fecha cae en fin de semana o día festivo, el depósito se adelanta al último día hábil del mes anterior.

En este caso, el 1 de enero es un día festivo federal, por lo que el pago se realizará el 31 de diciembre.

El programa de SSI está dirigido a personas con ingresos y recursos limitados que cumplan ciertos criterios.

Los beneficiarios incluyen a personas mayores de 65 años, personas ciegas o personas con alguna discapacidad calificada, siempre que cumplan con los requisitos económicos establecidos por el programa.

El monto del pago varía según la situación del beneficiario.

Para solicitantes individuales, el pago máximo será de $994. Las parejas que presentan solicitud conjunta pueden recibir hasta $1,491, mientras que quienes brindan cuidado esencial a un beneficiario de SSI pueden obtener hasta $498.

Este depósito de enero será el primero en reflejar el ajuste por costo de vida (COLA) de 2026, el cual incrementa los pagos en 2.8%.

En 2025, el pago máximo para solicitantes individuales era de $967, por lo que el aumento representa un ajuste directo para compensar la inflación.

Además de los criterios de edad, discapacidad e ingresos, los beneficiarios deben cumplir con otros requisitos.

Es obligatorio ser ciudadano estadounidense o pertenecer a una de las categorías migratorias autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

También se debe residir en uno de los 50 estados, en el Distrito de Columbia o en las Islas Marianas del Norte, y no haber estado fuera de Estados Unidos por un mes calendario completo o 30 días consecutivos.

La Administración del Seguro Social recuerda que el calendario completo de pagos puede consultarse directamente en su sitio oficial, donde se detallan todas las fechas de depósito para cada programa.

