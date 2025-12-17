Pago del Seguro Social retrasado: ¿Qué hacer si no lo recibiste este 17 de diciembre?

Este miércoles 17 de diciembre es un día muy importante para millones de beneficiarios del Seguro Social, ya que se realizará una de las rondas de pagos más importantes del mes por concepto de jubilación, sobrevivientes y del Seguro de Incapacidad (SSDI). Sin embargo, hay situaciones que provocan que estos pagos se retrasen o suspendan y esto provoca problemas importantes para las personas registradas en estos programas.

Entender las causas de estas eventualidades y qué pasos seguir podría hacer la diferencia en su tranquilidad financiera, tanto para evitar nuevas suspensiones, como para regularizar la recepción de tus beneficios sin nuevos contratiempos.

Aquí te presentamos una guía de qué hacer en caso de una suspensión:

El primer punto por considerar es que la Administración del Seguro Social (SSA) no hace este desembolso de manera universal, y, en cambio, diseña un calendario flexible con base en ciertos criterios específicos, por lo que la autoridad ha hecho llamados constantes a los beneficiarios para tener paciencia y revisar si no hay algún criterio que haya provocado el retraso en la recepción de los pagos:

¿Quiénes reciben hoy, miércoles 17 de diciembre sus pagos del Seguro Social?

Para los beneficiarios de jubilación y SSDI, el día de pago depende directamente de su fecha de nacimiento:

Esto significa que el pago solamente se entregará a las personas cuya f echa de nacimiento sea entre los días 11 y 20 del mes

Para las personas con fecha de nacimiento entre los días 1 y 10 del mes, ya recibieron su pago el miércoles 10 de diciembre

Finalmente, para los nacidos entre el 21 y el 31 del mes, recibirán su depósito el próximo miércoles 24 de diciembre

Mientras que los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) generalmente se pagan el primer día de cada mes, salvo que este día caiga en fin de semana o sea festivo. En estos casos, el pago se entrega el día hábil anterior.

Just got married?💒 If you are changing your last name, you may be able to complete the request online. Find out more: https://t.co/HiCYfQStYy

❗Be sure to wait 30 days after the marriage before applying. pic.twitter.com/ysOLer6jLX — Social Security (@SocialSecurity) December 16, 2025

¿Por qué podría retrasarse el pago del Seguro Social?

Si tu fecha de nacimiento permite que recibas tu pago el día de hoy y aun así no recibes el dinero, estas pueden ser algunas de las causas posibles:

Cambios de domicilio recientes: Si bien el gobierno está intentando reducir el número de cheques en físico que distribuye para evitar extravíos, robos o fraudes, un motivo para el retraso de este documento puede ser que el beneficiario se haya mudado sin notificarlo a la SSA, los cheques físicos se hayan extraviado o haya algún error en las notificaciones bancarias

Si bien el gobierno está intentando reducir el número de cheques en físico que distribuye para evitar extravíos, robos o fraudes, un motivo para el retraso de este documento puede ser que el beneficiario se haya mudado sin notificarlo a la SSA, los cheques físicos se hayan extraviado o haya algún error en las notificaciones bancarias Actualización de información bancaria: Si cambiaste de banco o de número de cuenta y la SSA no fue notificada a tiempo, el depósito directo será rechazado y devuelto, ya que tendrá como información oficial el dato anterior

Si cambiaste de banco o de número de cuenta y la SSA no fue notificada a tiempo, el depósito directo será rechazado y devuelto, ya que tendrá como información oficial el dato anterior Problemas con los procesos administrativos en la oficina local: A causa de los recortes de personal en las oficinas del SSA, podría haber escasez de personal y esto retrase el proceso de emisión y dispersión de los pagos

A causa de los recortes de personal en las oficinas del SSA, podría haber escasez de personal y esto retrase el proceso de emisión y dispersión de los pagos Beneficiarios de nuevo ingreso: Si acaba de registrarte para recibir los beneficios, el proceso para que recibas tu primer cheque puede tardar hasta tres meses (y en algunos casos hasta siete meses para los beneficiarios del SSDI)

Under President Trump's Leadership, Commissioner Bisignano is protecting and preserving Social Security for generations to come!



📺⬇️WATCH Bisignano on @newsnationam pic.twitter.com/pWLrAkU4CN — Social Security (@SocialSecurity) December 17, 2025

¿Qué hacer si el pago del Seguro Social se retrasa?

En caso de retraso, la SSA sugiere mantener la calma, ante un posible retraso en el trámite. Si la situación persiste, entonces esta es una guía de los pasos a seguir para los beneficiarios:

Revisar el calendario oficial: Asegúrate de la fecha de pago correcta en que corresponde tu pago consultando el cronograma de beneficios en el portal my Social Security

Asegúrate de la fecha de pago correcta en que corresponde tu pago consultando el cronograma de beneficios en el portal my Social Security Esperar tres días hábiles después de la fecha programada antes de acudir a alguna oficina de la agencia para verificar el retraso

después de la fecha programada antes de acudir a alguna oficina de la agencia para verificar el retraso Contactar a la SSA: En caso de que persista el retraso después de este plazo de tres días hábiles, entonces puedes llamar a tu oficina local o a la línea nacional gratuita al 1-800-772-1213, n un horario de atención de lunes a viernes, de 08:00 a 19:00 horas.

Sigue leyendo:

– 3 razones por las que deberías jubilarte en 2026

– Quiénes recibirán dos pagos directos del Seguro Social en diciembre

– Cuánto dinero extra al mes recibirá el jubilado promedio en 2026