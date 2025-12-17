Republicanos de la Cámara avanzan con plan que hará que caduquen subsidios Obamacare

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, está avanzando con un plan de salud del Partido Republicano que permite que los subsidios del Obamacare se venzan a finales de diciembre, lo que casi garantiza que el dinero caducarán y subirán las primas para millones de estadounidenses en 2026.

En una reunión especial el martes en la noche, los principales republicanos de la Cámara de Representantes rechazaron el último intento desesperado de un pequeño grupo de republicanos centristas para considerar medidas bipartidistas que eviten el término de la financiación para la salud. Los republicanos, encabezados por los representantes Brian Fitzpatrick de Pensilvania y Mike Lawler de Nueva York, alertaron en diferentes oportunidades a los líderes republicanos que ignorar la fecha límite causaría una crisis de asequibilidad en la atención médica en todo Estados Unidos.

Una de las mencionadas advertencias llegó apenas horas antes, cuando Fitzpatrick, Lawler y otros republicanos confrontaron a Johnson directamente sobre su postura sobre el asunto en medio de una controversial reunión a puertas cerradas.

Los republicanos centristas habían impulsado propuestas bipartidistas que ampliarían temporalmente los subsidios mejorados, con lo que Fitzpatrick describió como “barreras”, como obstáculos de ingresos para garantizar que el dinero llegue a la clase media y trabajadora estadounidense. Asimismo, decenas de demócratas centristas ya estaban de acuerdo, y otros demócratas estaban dispuestos a respaldar la propuesta en privado si se sometía a votación.

Pero el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, controlado en la práctica por Johnson, decidió formalmente el martes en la noche que no permitiría que las medidas de los centristas se sometieran a votación.

Con solo tres días hábiles programados parra finales de 2025, la decisión de los líderes republicanos de bloquear las enmiendas a su proyecto de salud se traduce como que prácticamente no hay posibilidad de someter a votación el asunto del Obamacare este año, informó CNN.

El enfrentamiento entre los líderes republicanos y los moderados está incrementando las tensiones dentro de una disfuncional conferencia republicana de la Cámara de Representantes, como muchos centristas enojados con sus mismos líderes por ignorar lo que temen que podría ser una crisis de atención médica, así como la crisis política que se vislumbra para su partido en noviembre de 2026.

Los centristas alegan que pasaron varios días modificando su propia propuesta para satisfacer las demandas de los líderes del partido, incluyendo hallar una manera de financiar la medida, después de un extenso tira y afloja el fin de semana. Pero, igualmente, ha sido rechazada de todas maneras.

Ahora que los líderes del Partido Republicano excluyeron a los centristas de una votación en el pleno, el único camino por seguir para sacar adelante la medida es una táctica procesal conocida como solicitud de descargo, que está diseñada para ser una herramienta para el partido minoritario, en vez de anular el liderazgo de los propios integrantes.

Lawler admitió la cruda realidad en sus comentarios ante el comité cuando solicitó una votación en el pleno sobre la propuesta.

“Ante la ausencia de una votación por parte de nuestros líderes… el único camino viable es una petición de liberación del cargo”, manifestó Lawler dirigiéndose a sus colegas republicanos mientras debatían las enmiendas de los centristas.

Los siguientes pasos de los centristas todavía no están claros. Al ser cuestionados por los medios el martes, tres republicanos, Fitzpatrick, Lawler y el representante Kevin Kiley, no descartaron respaldar una iniciativa demócrata para forzar una votación que amplíen los subsidios por tres años sin reformas. El Partido Demócrata solo requiere el apoyo de cuatro republicanos para la medida y se les garantizará una votación en el pleno.

Sería una acción notable por parte de los centristas del Partido Republicano apoyar una medida del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, especialmente una que cada uno de esos tres republicanos dijo que es defectuosa porque no reforma en absoluto el actual sistema.

“Creo que lo único peor que una prórroga sin restricciones de ingresos ni reformas, porque no es un sistema perfecto, sería su vencimiento”, expresó Fitzpatrick el martes en la noche cuando se le cuestionó sobre la iniciativa demócrata. “Y yo tomaría esa decisión”.

Las semanas de tensiones en aumento entre los centristas republicanos y Johnson llegaron a un punto crítico más temprano, cuando un grupo de esos legisladores confrontó directamente al presidente de la Cámara en una reunión privada.

En diferentes puntos de la reunión, la discusión se volvió tan acalorada que los periodistas afuera de la sala pudieron escuchar partes de ella. Varios legisladores republicanos alzaron su voz para dar a conocer su frustración con Johnson, de acuerdo con varios asistentes.

