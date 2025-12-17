Senadores republicanos cuestionan a Hegseth por no mostrar video del ataque al barco con sobrevivientes venezolanos

Los senadores republicanos están cuestionándose abiertamente la decisión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de no publicar al completo un video de un ataque de seguimiento del 2 de septiembre contra dos sobrevivientes de un ataque militar inicial contra un barco venezolano, discutiendo una decisión clave en las operaciones del gobierno del presidente Donald Trump en el Mar Caribe.

El conflicto entre senadores y la administración republicana se produce en un momento en que los legisladores conservadores están a la defensiva ante las acciones cada vez más agresivas del mandatario contra el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Mi preferencia sería hacerlo disponible”, expresó el senado republicano por Texas, John Cornyn, miembro de alto rango del Comité de Inteligencia, sobre el video del ataque con misiles a dos personas que sobrevivieron a un ataque inicial a una embarcación venezolana en septiembre pasado.

“Eso sería lo mejor que podríamos hacer”, agregó.

Cornyn dijo que hacer disponible el video acallaría las acusaciones de los demócratas de que el secretario de Defensa está intentando ocultar alguna atrocidad en el mar.

Asimismo, manifestó que mantener el video en secreto es “la forma en que se desarrollan las teorías de conspiración”, pero también admitió que al final “es su decisión”.

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, indico que el video debería estar disponible para los miembros del Congreso, algo que Hegseth ha rechazado hacer.

“Creo que el video debería ser entregado a todos en el Congreso”, señaló Graham a la prensa cuando se le preguntó si el Departamento de Defensa debería compartir el video del posterior ataque con misiles.

“No creo que a la mayoría de los estadounidenses les importe un comino el video. Me gustaría que todos lo viéramos”, agregó.

Por su lado, Hegseth expresó ante los periodistas tras la sesión informativa del martes que el video era demasiado sensible para ser compartido con el público.

“De acuerdo con la política de larga data del Departamento de Guerra y del Departamento de Defensa, por supuesto que no vamos a publicar un video completo, sin editar y de alto secreto de eso al público en general“, apuntó Hegseth.

Marco Rubio, Secretario de Estado, también estuvo presente en la sesión informativa clasificada, informó The Hill.

Josh Hawley, senador republicano por Missouri, dijo que puede entender por qué el secretario de Defensa no quiere publicar el video completo sin editar, pero preguntó por qué el video no podía ser editado en partes para proteger información confidencial.

“Creo que cualquier cosa que se pueda editar… que se pueda publicar, sería útil. Y lo digo porque no he visto los videos, pero quienes los han visto… me dicen que realmente reivindican la postura del secretario”, manifestó Hawley.

“Si puede encontrar una manera de redactarlo apropiadamente para permitir que el público vea las partes relevantes, creo que sería genial”, indicó.

El senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, solicitó al gobierno que publique todos los archivos no clasificados vinculados con el delincuente sexual, Jeffrey Epstein.

“Tenemos que publicar el video. Miren, tenemos que conseguir que se publiquen los archivos de Epstein. Tenemos que conseguir cualquier video que no comprometa de ninguna manera la integridad de la misión allí; simplemente, publiquen el material“, señaló Tillis.

“Todo el mundo está intentando comprender qué contiene. Por eso es tan importante difundir los videos”, dijo. “Creo que debemos ser lo más transparentes posible”.

Por su parte, el líder demócrata del Senado por Nueva York, Chuck Schumer, confrontó a Hegseth por su rechazo a publicar los videos de la sesión informativa del martes.

Objetó las afirmaciones de los republicanos de que las imágenes exculpan a Hegseth o al comandante que supervisó el ataque, el almirante de la Marina Frank Bradley, quien informó a los legisladores de alto rango sobre el hecho a inicios de diciembre.

“Esta mañana, exigí a Hegseth, delante de todos los senadores, en la cara, que les permitiera ver el video sin editar de lo ocurrido el 2 de septiembre. Lo he visto. Es horrible. Es horrible, y la gente debería verlo”, manifestó Schumer a la prensa el martes.

Se tiene previsto que altos funcionarios militares muestren el video en cuestión completo del ataque del 2 de septiembre a los integrantes del Comité de Servicios Armados del Senado.

John Thune, líder de la mayoria del Senado, republicano por Dakota del Sur, rechazó decir si estaba de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del secretario de Defensa de no publicar el video pese a los llamados de los senadores republicanos y demócratas para llevarlo a cabo.

“He dejado eso en manos del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado”, dijo Thune el martes. “Voy a confiar en su criterio al respecto”.

Algunos senadores republicanos, incluyendo a Graham, uno de los aliados más cercanos de Trump, sienten que no tienen suficiente información sobre como los objetivos más amplios del presidente vinculados con Venezuela.

“La mayoría de los estadounidenses quieren saber qué pasará después. Yo quiero saber qué pasará después. ¿Es la política derrocar a Maduro? Debería serlo, si no lo es. Y si se va, ¿qué pasará después?”, expresó Graham a la prensa.

“Me gustaría una mejor respuesta sobre qué pasará cuando Maduro se vaya”, dijo.

Los demócratas y algunos expertos en seguridad nacional dicen que el ataque posterior contra los supervivientes podría constituir un crimen de guerra.

En este sentido, los democratas alegan que Trump no ha dado una justificación legal adecuada para el uso de la fuerza letal contra barcos sospechosos de contrabandear drogas, algo que generalmente cae bajo la jurisdicción de la Guardia Costera y la Agencia Antidrogas.

