Trump da su versión sobre lancha atacada dos veces en el Caribe y defiende a Frank Bradley

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes la actuación militar que derivó en un segundo bombardeo contra una lancha con presuntos vínculos con el narcotráfico en el Caribe, un ataque en el que murieron dos supervivientes del primer impacto.

En una entrevista con Politico, el mandatario afirmó que, según su interpretación de las imágenes, los hombres“ parecían estar intentando dar la vuelta al barco”, aunque insistió en que no interviene en las decisiones tácticas.

“Eso es cosa suya”, dijo en referencia al almirante Frank Bradley, a quien calificó como “un hombre muy respetado”, pese a reconocer que el video del ataque “no es bonito”.

Los hechos ocurrieron el 2 de septiembre, en el primer bombardeo de una serie de operaciones ordenadas por Washington contra embarcaciones que Estados Unidos considera parte de rutas de narcotráfico. Tras difundir las imágenes del ataque inicial, el gobierno admitió posteriormente que dos sobrevivientes fueron abatidos en un segundo impacto del que no se ha divulgado material audiovisual.

La ausencia de ese video ha generado una creciente presión del Partido Demócrata para que el Pentágono publique las imágenes completas. Legisladores que pudieron verlas en sesiones cerradas en el Congreso las calificaron de “inquietantes”.

Consultado en la Casa Blanca, Trump dijo que la decisión corresponde al secretario de Guerra, Pete Hegseth: “Lo que quiera hacer Hegseth me parecerá bien”. También señaló que no tendría objeciones a que el secretario testifique ante el Congreso: “Está haciendo un gran trabajo”.

El almirante Alvin Holsey rindió cuentas en el Senado

El almirante Alvin Holsey —quien dejará anticipadamente su cargo al frente del Comando Sur— sostuvo el martes una reunión virtual clasificada con los líderes republicanos y demócratas del Comité de Servicios Armados del Senado.

Aunque el senador republicano Roger Wicker evitó discutir los detalles de la llamada, sí describió a Holsey como “un gran servidor público”, reseñó AP.

El Congreso exige ahora que el Pentágono entregue los videos sin editar y las órdenes que autorizaron los ataques, en el marco de la negociación del proyecto anual de autorización de defensa.

Según Wicker, el Departamento de Defensa aún evalúa si el material contiene “secciones clasificadas”.

“Están utilizando capacidades militares estadounidenses costosas y exquisitas para matar a personas que son el equivalente a traficantes de barrio”, criticó el demócrata Chris Coons.

Los legisladores también examinan los parámetros de inteligencia que sustentan los ataques. En el caso del operativo del 2 de septiembre, documentos posteriores mostraron que la embarcación destruida viajaba hacia el sur y no hacia rutas que conectan con Estados Unidos.

La inteligencia militar también indicó que se dirigía a otro barco rumbo a Surinam.

Sigue leyendo:

• Venezolanos en NY se unieron al movimiento “El Nobel es nuestro”

• Trump analiza planes de María Corina Machado para la salida de Maduro en Venezuela

• Una agenda intensa espera a María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz junto a políticos, académicos y músicos