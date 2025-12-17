Trump defiende su gestión y ataca al gobierno de Biden en su discurso a la nación

El presidente Donald Trump se dirigió la noche de este miércoles a la nación desde la Casa Blanca con un discurso en el que combinó duras críticas a la administración de Joe Biden con una defensa enfática de su propio balance de gobierno, centrando sus mensajes en economía, inmigración y defensa, áreas que presentó como ejes de lo que describió como un giro histórico para el país.

“Durante años fuimos el hazmerreír del mundo, pero eso se acabó”, afirmó Trump al inicio de su intervención. “En solo 11 meses hemos hecho más cambios positivos en Washington que cualquier otra administración en la historia de Estados Unidos”, sostuvo, antes de reiterar que su Gobierno ha revertido políticas que, a su juicio, debilitaron al país.

En su discurso Trump no hizo ni una sola referencia a Venezuela, aunque horas antes el periodista ultraconservador había dicho que el presidente anunciaría una “guerra” con el país sudamericano.

Economía

Trump atribuyó los avances económicos que describió a su política comercial y, en particular, al uso de aranceles.

“Gran parte de este éxito se ha logrado mediante aranceles, mi palabra favorita”, dijo, asegurando que esta estrategia ha incentivado a las empresas a regresar su producción a territorio estadounidense. “Si construyen en Estados Unidos, no hay aranceles, y por eso están volviendo en cifras récord”, afirmó, aunque sin ofrecer datos concretos.

El presidente comparó la situación actual con la que, según él, dejó el gobierno de Biden, al que responsabilizó por fuertes alzas en el costo de vida.

Citó incrementos en automóviles, gasolina, hoteles y pasajes aéreos durante la administración anterior y aseguró que, bajo su liderazgo, “están cayendo, y cayendo rápidamente”.

Trump también destacó una reducción en el precio de productos emblemáticos como el pavo de Acción de Gracias y los huevos, aunque algunas de las cifras mencionadas no coinciden plenamente con los datos oficiales más recientes del Índice de Precios al Consumidor.

Por ejemplo, afirmó que el precio de los huevos ha bajado un 82% desde marzo, aunque según los datos del IPC, el precio de los huevos solo ha bajado un 43,9%.

Pese a ello, insistió en que “todo lo demás está bajando rápidamente”, en contraste con los informes que muestran una inflación que ha seguido aumentando mes a mes.

Inmigración

En materia migratoria, Trump retomó un tono confrontacional y volvió a vincular la inmigración con la pérdida de empleos para los ciudadanos estadounidenses.

“Desde que asumí el cargo, el 100% de la creación neta de empleos ha ido a ciudadanos nacidos en Estados Unidos”, afirmó, al tiempo que acusó a inmigrantes indocumentados de “robar los empleos estadounidenses”.

El mandatario dedicó parte de su discurso a criticar a la comunidad somalí en Minnesota.

“Miren a Minnesota, donde los somalíes se han apoderado de la economía del estado y han robado miles y miles de millones de dólares”, dijo, añadiendo que su Gobierno “va a ponerle fin” a esa situación.

Las declaraciones se suman a comentarios similares que Trump ha hecho en semanas recientes sobre ese estado.

Defensa

En el apartado de defensa, Trump anunció una medida concreta dirigida a las fuerzas armadas: un pago especial que denominó “dividendo guerrero”.

“Un dividendo para los guerreros en honor a la fundación de nuestra nación en 1776”, explicó. Según detalló, cada miembro del Ejército recibirá $1,776 dólares, y los cheques “ya están en camino”.

El presidente aseguró que más de un millón de militares serán beneficiados por este pago. “Nadie lo merece más que nuestros militares”, dijo, felicitándolos y subrayando que su administración seguirá priorizando el fortalecimiento de las fuerzas armadas como pilar de la seguridad nacional.