Con Mario Pineida, suman cinco futbolistas asesinados en 2025 en Ecuador

El asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona Sporting Club, se suma a una preocupante cadena de atentados contra jugadores en Ecuador, un país que atraviesa una crisis de violencia sin precedentes impulsada por el accionar de bandas del crimen organizado.

Desde el inicio de 2025, al menos cinco futbolistas han sido asesinados en territorio ecuatoriano. El caso de Pineida marca un punto especialmente sensible, al tratarse del primer jugador de la primera división y de uno de los clubes más grandes y tradicionales del país en perder la vida en este contexto.

El lateral izquierdo, de 33 años, fue acribillado a plena luz del día en una zona concurrida de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y uno de los principales focos de la violencia que azota al país andino. Ecuador lidera actualmente los índices de homicidios en Latinoamérica, tras pasar de 6 a cerca de 50 asesinatos por cada 100,000 habitantes en apenas siete años.

Las víctimas

Un caso similar ocurrió en septiembre pasado, cuando fue asesinado el mediocampista Jonathan ‘Speedy’ González, de 30 años, quien murió tras un ataque armado en una vivienda de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. En ese momento militaba en el 22 de Julio, club de la tercera división ecuatoriana.

Días antes, igualmente en septiembre, fueron asesinados Maicol Valencia y Leandro Yépez, ambos jugadores del Exapromo Costa, equipo de la tercera división que compite en Manta, otra de las ciudades golpeadas con fuerza por el crimen organizado, al igual que Guayaquil y Esmeraldas.

En noviembre, la violencia alcanzó al fútbol formativo con el asesinato de Miguel Nazareno, juvenil de Independiente del Valle, ocurrido en uno de los sectores más conflictivos de Guayaquil. En ese momento, el club lamentó que el joven “fuera víctima de la inseguridad que afecta a nuestro país”.

También han ocurrido secuestros

La violencia también ha derivado en secuestros de futbolistas. En diciembre de 2024, Pedro Pablo Perlaza fue secuestrado junto a un amigo en Esmeraldas y ambos fueron rescatados tras un enfrentamiento armado entre la Policía y los captores, luego de permanecer varios días cautivos.

Más recientemente, en abril de este año, un grupo criminal intentó secuestrar al jugador del Emelec, Jackson Rodríguez, tras irrumpir en su vivienda y llevarse a su esposa y a su hijo, quienes lograron ser liberados al día siguiente.

Sigue leyendo:

–Asesinan a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Guayaquil, en un ataque armado

–Un obsequio de oro para el “Rey”: Messi recibe lujoso regalo de un magnate tras su visita a la India

–FIFA reduce el precio de algunas entradas del Mundial 2026 tras duras críticas de los fans