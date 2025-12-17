Un obsequio de oro para el “Rey”: Messi recibe lujoso regalo de un magnate tras su visita a la India

El paso de Lionel Messi por la India, como parte de su mediático “GOAT Tour”, no solo ha dejado imágenes de una devoción popular sin precedentes, sino también gestos de una opulencia extraordinaria.

Tras desatar la locura en las calles y estadios, el capitán argentino fue protagonista de un encuentro privado donde recibió un exclusivo obsequio por parte de uno de los hombres más acaudalados del país asiático.

Este detalle, que ha captado la atención de los medios internacionales, subraya el impacto que la figura del astro del Inter Miami genera en las altas esferas del poder económico indio. El regalo, entregado por un prominente multimillonario local, es una pieza de lujo diseñada específicamente para conmemorar la histórica visita del futbolista a un territorio donde el fútbol, impulsado por su imagen, compite cada vez más en popularidad con el cricket.

El privilegiado de compartir en privado con Messi fue Mukesh Ambani, quien además de hacerle una expedición completa al delantero, también le dejó un recuerdo inolvidable.

Ambani entregó a Messi un reloj Richard Mille RM 003 V2 ‘Asia Edition’, una pieza de alta relojería cuya exclusividad es tan extrema como su precio: está valorado en aproximadamente $1,1 millones de dólares.

🇮🇳⌚️ During his visit to India, Lionel Messi received an ultra-rare Richard Mille RM 003 V2 “Asia Edition” as a gift from Anant Ambani.



This watch is one of Richard Mille’s early and most iconic models, which estimated market value is $1.1 million. pic.twitter.com/r4r1lZYG2K — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 16, 2025

La magnitud del presente refleja la importancia estratégica y emocional de la presencia de Messi en la India. Fuentes cercanas a la organización de la gira indican que el obsequio no es solo un reconocimiento a su trayectoria deportiva y a la reciente conquista de la Copa del Mundo en Qatar, sino también un símbolo de hospitalidad por parte de la élite empresarial del país, que ve en el argentino al máximo embajador global del deporte.

El encuentro, que se mantuvo bajo estrictas medidas de seguridad, forma parte de la agenda de compromisos que Messi ha cumplido durante su estancia en suelo indio. Mientras miles de aficionados se conformaban con verle pasar desde lejos, el círculo más influyente de la India tuvo la oportunidad de agasajar al jugador con piezas de joyería y artesanía de alto valor que ahora forman parte de la vasta colección personal del “diez”.

Este episodio cierra con broche de oro una visita que ha reafirmado el estatus de Messi como un fenómeno que trasciende las canchas, capaz de movilizar masas y de ser recibido con los honores propios de un jefe de Estado por las familias más ricas del planeta.

Sigue leyendo:

Locura por Messi en India: El astro argentino tuvo un multitudinario recibimiento en Calcuta

Revelarán en la India una monumental estatua de Messi de más de 20 metros

