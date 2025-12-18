De qué trata la nueva producción cinematográfica de Pedro Almodóvar “Amarga Navidad”

Las primeras imágenes de Amarga Navidad, la nueva película del director español Pedro Almodóvar, revelan una atmósfera cargada de misterio y emociones contenidas. Los personajes aparecen vinculados por silencios, miradas y gestos, acompañados por la reconocible música de Alberto Iglesias y paisajes de gran fuerza visual.

Tras la difusión del póster oficial, la productora El Deseo publicó este jueves el primer avance de la cinta, cuyo estreno está previsto para el próximo 20 de marzo. El adelanto ofrece escenas rodadas en Lanzarote y Madrid, dos escenarios clave en el desarrollo de la historia.

En el tráiler destacan las imágenes de Bárbara Lennie y Milena Smit caminando por una playa y recorriendo un paisaje volcánico, envueltas en una estética sobria y contemplativa. La elección de Lanzarote aporta una dimensión simbólica al relato, marcada por la soledad y el recogimiento.

El avance también muestra al actor argentino Leonardo Sbaraglia en actitud introspectiva, escribiendo; a Aitana Sánchez Gijón visiblemente afectada mientras camina por la calle; y a Patrick Criado observando desde detrás de unas bambalinas, en una escena cargada de tensión narrativa.

Completan el reparto visible en el adelanto Vicky Luengo y Quim Gutiérrez, protagonistas de diálogos intensos que anticipan conflictos emocionales profundos. Como es habitual en el cine de Almodóvar, las relaciones humanas y los estados anímicos ocupan el centro del relato.

Una historia de duelo, huida y reconstrucción emocional

Según la sinopsis difundida por la productora, Amarga Navidad gira en torno a Elsa, interpretada por Bárbara Lennie, una directora de publicidad que pierde a su madre durante los días festivos de diciembre. El golpe emocional la empuja a refugiarse de forma obsesiva en el trabajo.

Esa entrega constante a la actividad profesional funciona como una huida hacia adelante. Elsa evita enfrentar el duelo hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse y aceptar la necesidad de parar. En ese proceso, su pareja Bonifacio se convierte en un apoyo fundamental.

Decidida a tomar distancia, Elsa viaja a la isla de Lanzarote junto a su amiga Patricia, quien también necesita alejarse de Madrid y replantear su situación personal. Mientras tanto, Bonifacio permanece en la capital, viviendo su propio proceso de introspección.

Las historias de estos personajes se entrelazan con la del guionista y director de cine Raúl Durán, interpretado por Leonardo Sbaraglia. La narración combina distintos planos temporales y emocionales, mezclando ficción y realidad, uno de los recursos narrativos habituales del cineasta manchego.

El elenco de Amarga Navidad reúne a varios intérpretes que ya han trabajado previamente con Almodóvar. Bárbara Lennie participó en La piel que habito; Sbaraglia, en Dolor y gloria; y Aitana Sánchez Gijón y Milena Smit, en Madres paralelas.

También regresan a su universo Vicky Luengo, vista recientemente en La habitación de al lado, y la inconfundible Rossy de Palma. Con Amarga Navidad, Almodóvar vuelve a explorar el dolor, la identidad y la fragilidad humana desde una mirada íntima y profundamente emocional.