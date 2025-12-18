El papa León XIV nombró a Ronald Hicks Arzobispo de Nueva York en sustitución del cardenal Dolan

Ronald Hicks fue nombrado oficialmente Arzobispo de Nueva York por el papa León XIV, en sustitución del cardenal Timothy Dolan, quien se retira después de 16 años en el cargo.

Nueva York es la 2da arquidiócesis más grande de Estados Unidos, sólo superada por Los Ángeles. Cubre tres condados de NYC (Manhattan, El Bronx y Staten Island) y otros en los suburbios (Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster y Westchester), abarcando aproximadamente 480 parroquias. Dolan presentó su renuncia en febrero tras alcanzar la edad de jubilación obligatoria de 75 años, pero sólo ahora se ha nombrado a su sustituto. En el ínterin en mayo fue electo un nuevo papa, tras la muerte de Francisco en abril.

El sucesor de 58 años fue presentado a sus nuevos feligreses en la Catedral de San Patricio en Manhattan esta mañana por el cardenal Dolan, y desde allí bromeó revelando que él y León XIV comparten una pizzería favorita en Chicago, ciudad natal del actual pontífice. En tanto Hicks nació en Harvey, 23 millas al sur de esa metrópolis.

Hicks, obispo de la Diócesis de Joliet en las afueras de Chicago, ya había conocido a León XIV antes de que asumiera el Trono de San Pedro en El Vaticano. “También me gusta el hecho de que crecimos en la misma zona. Habríamos jugado béisbol en los mismos parques, nadado en las mismas piscinas públicas, e incluso compartimos una famosa pizzería que es nuestra favorita”, dijo.

Aunque no reveló exactamente de qué pizzería se trata, se dice que la favorita del papa es “Aurelio’s Pizza”, que tiene sucursales en toda el área metropolitana de Chicago. Su Santidad incluso manda a traer pizzas de pepperoni desde allí a El Vaticano, comentó New York Post.

“Antes de que se convirtiera en Papa, tuve la oportunidad de conocerlo en Chicago, de hecho, el año pasado en agosto. Dio una maravillosa charla en una de mis parroquias en mi diócesis”, recordó hoy Hicks sobre su encuentro. “Después me dijo: ‘¿Puedo hablar contigo cinco minutos?’ Y esos cinco minutos se convirtieron en unos 20”, contó.

Desde 2020 Hicks estuvo al frente de la Diócesis de Joliet, ubicada a unas 30 millas (48 kilómetros) y se desempeñó anteriormente como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Chicago de 2018 a 2020.

El entonces papa y ahora santo Juan Pablo II nombró a Dolan arzobispo de Milwaukee en 2002 y más tarde fue designado cardenal por el papa Benedicto XVI en 2012. Luego, siendo arzobispo de Nueva York, Dolan participó en dos cónclaves papales: primero, en el que eligió a Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI en 2013, y posteriormente cuando seleccionó al actual Santo Padre en mayo de este año.

La semana pasada la Arquidiócesis de Nueva York anunció la creación de un fondo de $300 millones de dólares para compensar a las víctimas de abuso sexual que han demandado a la iglesia.

En un comunicado, el cardenal Dolan afirmó que la arquidiócesis financiaría el fondo reduciendo su presupuesto y vendiendo activos, incluyendo su antigua sede en Manhattan, con el objetivo de que el fondo “pueda destinarse a compensar a las víctimas de abuso sexual”.

Un portavoz de la arquidiócesis afirmó que los funcionarios eclesiásticos esperan que el fondo cubra la mayoría, si no la totalidad, de las aproximadamente 1,300 reclamaciones pendientes contra la arquidiócesis.

La arquidiócesis también acordó contratar al juez retirado Daniel J. Buckley como mediador entre ella y las víctimas para llegar a un acuerdo, según Dolan. Buckley desempeñó un papel similar en las negociaciones entre la Arquidiócesis de Los Ángeles y más de mil personas de esa localidad.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda