Exnutricionista del Real Madrid denuncia al club de acoso laboral en Valdebebas

Itziar González denuncia, en una dura y extensa entrevista en ‘Marca’, que desde que llegó al Real Madrid para ejercer de nutricionista, ha sufrido acoso laboral por parte del club.

La vasca, que tiene un dilatado palmarés formativo, ha llevado a juicio su caso. Así explica cómo empezó todo: “Tras malas experiencias con los servicios médicos de otros equipos, al Madrid le digo que no, pero me insisten y voy porque me dicen que lo pide el presidente”.

“Esa temporada, Carvajal y Rodrygo son los únicos que quieren trabajar conmigo. Hay algún otro jugador que me dice que le gustaría empezar a trabajar conmigo, pero los médicos les dicen que ni se les ocurra”, expuso.

Problemas por varios meses en el Real Madrid

González alertó: “En noviembre del 23me vuelven a llamar para trabajar con Carvajal y Arda Güler toda esa temporada 23-24. Los médicos les dicen que no lo hagan y me dicen que mi trabajo no sirve para nada”.

Y además reveló que: “En octubre del 24 me vuelve a pedir ayuda Dani Carvajal cuando se lesiona. Y posteriormente me llama un fisio de parte del presidente para que me incorpore con todo el equipo. Digo que no puedo estar allí a tiempo completo y tampoco quiero, porque no respetan mi trabajo. Llegan a un acuerdo conmigo para que pueda trabajar allí media semana y desde casa la otra media. Accedo porque me dicen que es una petición personal del presidente y que él va a conseguir que los médicos me dejen trabajar“.

Itziar afirma que nada de eso ocurrió: “Los Servicios Médicos crean un ambiente hostil desde el minuto uno. El primer día me dicen que estoy allí por un capricho del presidente, pero que ellos saben manejarle y que hace todo lo que ellos quieren, y que van a manipularle para convencerle de que estoy loca y que me eche. No me presentan, no me saludan, no me hablan. Tampoco me contestan los correos electrónicos ni los mensajes”.

La acusan de robar un lote de suplementos

“Solo me hablan a veces cuando se cruzan conmigo por los pasillos para decirme que lo hago todo mal y que dice el presidente que no hable con nadie, que no salga de un habitáculo lúgubre que me ponen, que no hable con los jugadores, que no haga nada, que la gente no me quiere ahí, que a los jugadores les doy asco. La primera semana me acusan de robar un lote entero de suplementos y consigo demostrar que yo no he sido, pero me entra miedo y, a partir de entonces, me comunico siempre por escrito“.

“Al final viene el presidente en persona a decirme qué quiere que haga, que es totalmente diferente a las órdenes que me daban supuestamente “de parte del presidente”. Así que hago exactamente lo que el presidente me pide. Sin embargo, sigue las trabas y el acoso: “Me ponen todo tipo de problemas para llevar a cabo el trabajo: en el bufé ponen los alimentos que desaconsejo; la camarera se ríe de mí y les dice continuamente a los jugadores que no me hagan caso, que no tengo ni idea; el cocinero no pone lo que le pido y pone lo que le parece, como bollería prepartido; el gerente no compra lo que aconsejo; el chico que tiene que preparar los suplementos pone suplementos diferentes a los que yo digo; los médicos y fisios les dicen a los jugadores que no sigan mis indicaciones, no me dan información de cómo están… Se ríen constantemente de mí, se burlan en los grupos de WhatsApp…”, cerró.

