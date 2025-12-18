Isabella Castillo habla del bullying y trastornos alimenticios que sufrió en su juventud

Isabella Castillo está viviendo un buen momento en su carrera profesional, dado que actualmente, a través de Telemundo, están transmitiendo Dinastía Casillas y ella es la protagonista. Fue durante su visita al programa “Hoy Día” donde habló de una etapa difícil que atravesó cuando era mucho más joven, dado que se burlaban mucho de ella por su peso, y después de eso comenzaron los desórdenes alimenticios.

“De chavita sufrí de bullying. Empecé en Nickelodeon y no tenía el típico cuerpo, no era el estereotipo de la niña delgadita y bonita. Toda mi juventud fue lidiar con muchos temas de que no tenía el peso adecuado o que no me veía lo suficientemente bonita o que tenía que bajar de peso por parte de los productores; entonces, desde los 12 años, estoy padeciendo de eso”, comentó en el programa de entretenimiento.

Castillo agregó que mentalmente se vio afectada y es que todo empeoró cuando tenía aproximadamente 16 años. En diversas ocasiones, su nombre se volvió tendencia, al igual que el del personaje que interpretaba en una serie juvenil en aquel entonces, y de esa manera se reían de ella porque no tenía el típico cuerpo que normalmente se ve a través de series, películas o telenovelas.

“No estaba en un buen momento psicológicamente y emocionalmente, justo por el tema del físico. Me acuerdo que cuando aquello hacían trending topic en Twitter -cuando Twitter estaba de moda-, mi personaje se llamaba Grachi y decían ‘Liberen a Grachi gorda’ o cosas así; y, obviamente, al ser tan niña, esas cosas me afectaban muchísimo”, contó la protagonista de Dinastía Casillas.

Isabella contó que fue imposible no atravesar por trastornos de alimentación, ya que tenía la presión no solamente de la audiencia, sino también de algunos productores con los que trabajaba en TV. Por ello, vivió difíciles circunstancias mientras todos se burlaban de ella por su apariencia física y envió un mensaje a la audiencia, dado que considera que todo ser humano debe aceptarse y valorarse tal cual es para poder seguir adelante, pese a las adversidades.

“Pasé por desórdenes alimenticios, pasé por muchas cosas en mi vida, y nunca he hablado de eso. Nunca tampoco nadie me había preguntado. Yo creo que lo más importante es quererse. Te tienes que querer mucho y querer todos tus defectos también”, añadió durante la entrevista.

Sigue leyendo:

· Isabella Castillo dice no buscar “nuevas opciones” en el amor

· Danilo Carrera e Isabella Castillo protagonizan “Sed de venganza”, la nueva telenovela de Telemundo

· Isabella Castillo revela si se siente arrepentida de haberse casado con Matías Novoa