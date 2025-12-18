La pregunta que jamás debes hacerle a ChatGPT: podrías perder tu cuenta de inmediato
Una sola pregunta puede poner en riesgo tu cuenta de ChatGPT si cruza una línea clara. Te indicamos cuál es y cómo reacciona el bot de IA
No todas las preguntas que le haces a ChatGPT están permitidas. Existe un tipo de consulta que el bot de inteligencia artificial afirma que “odia” y que puede generar consecuencias inmediatas para el usuario, incluida la suspensión de la cuenta.
No se trata de una pregunta incómoda, polémica o curiosa. El verdadero problema surge cuando la intención cruza una línea clara: pedir ayuda para cometer un delito o causar daño sin ser detectado.
La pregunta que enciende las alertas en ChatGPT
La formulación puede variar, pero el fondo es el mismo: “¿Cómo puedo hacer algo ilegal, violento o dañino sin que me descubran?”.
Según explica el propio programa OpenIA, este tipo de solicitud no “busca instrucciones directas para infringir la ley, evadir a las autoridades o perjudicar a otras personas”. Ese enfoque es el que activa revisiones automáticas y puede derivar en sanciones para la cuenta del usuario.
Recuerda que las plataformas de IA operan bajo políticas estrictas de uso responsable. Cuando una consulta apunta a facilitar delitos, violencia o fraude, deja de ser una conversación informativa y se convierte en una petición de asistencia para causar daño.
Ejemplos de preguntas que pueden causar sanciones
Sin entrar en detalles técnicos, hay patrones claros que se consideran peligrosos:
- Solicitudes para dañar físicamente a otra persona
- Preguntas sobre cómo evadir a la policía o a autoridades migratorias
- Peticiones para cometer fraudes, estafas o engaños financieros
- Intentos de aprender a hackear, espiar o acceder a cuentas ajenas
- Consultas que fomenten odio, violencia o persecución contra un grupo
- Pedidos de instrucciones sobre armas, explosivos o delitos específicos
En todos estos casos, el problema no es la curiosidad, sino la intención explícita de causar perjuicio o evitar consecuencias legales.
