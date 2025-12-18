La pregunta que jamás debes hacerle a ChatGPT: podrías perder tu cuenta de inmediato

No todas las preguntas que le haces a ChatGPT están permitidas. Existe un tipo de consulta que el bot de inteligencia artificial afirma que “odia” y que puede generar consecuencias inmediatas para el usuario, incluida la suspensión de la cuenta.

No se trata de una pregunta incómoda, polémica o curiosa. El verdadero problema surge cuando la intención cruza una línea clara: pedir ayuda para cometer un delito o causar daño sin ser detectado.

La pregunta que enciende las alertas en ChatGPT

La formulación puede variar, pero el fondo es el mismo: “¿Cómo puedo hacer algo ilegal, violento o dañino sin que me descubran?”.

Según explica el propio programa OpenIA, este tipo de solicitud no “busca instrucciones directas para infringir la ley, evadir a las autoridades o perjudicar a otras personas”. Ese enfoque es el que activa revisiones automáticas y puede derivar en sanciones para la cuenta del usuario.

Recuerda que las plataformas de IA operan bajo políticas estrictas de uso responsable. Cuando una consulta apunta a facilitar delitos, violencia o fraude, deja de ser una conversación informativa y se convierte en una petición de asistencia para causar daño.

Ejemplos de preguntas que pueden causar sanciones

Sin entrar en detalles técnicos, hay patrones claros que se consideran peligrosos:

Solicitudes para dañar físicamente a otra persona

Preguntas sobre cómo evadir a la policía o a autoridades migratorias

Peticiones para cometer fraudes, estafas o engaños financieros

Intentos de aprender a hackear, espiar o acceder a cuentas ajenas

Consultas que fomenten odio, violencia o persecución contra un grupo

Pedidos de instrucciones sobre armas, explosivos o delitos específicos

En todos estos casos, el problema no es la curiosidad, sino la intención explícita de causar perjuicio o evitar consecuencias legales.

