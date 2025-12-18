window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

La pregunta que jamás debes hacerle a ChatGPT: podrías perder tu cuenta de inmediato

Una sola pregunta puede poner en riesgo tu cuenta de ChatGPT si cruza una línea clara. Te indicamos cuál es y cómo reacciona el bot de IA

Las plataformas de IA como ChatGPT operan bajo políticas estrictas de uso responsable, por lo que una pregunta indebida puede provocar alerta.

Las plataformas de IA como ChatGPT operan bajo políticas estrictas de uso responsable, por lo que una pregunta indebida puede provocar alerta. Crédito: Yarbright | Shutterstock

Avatar de Alberto Daniel Barboza

Por  Alberto Daniel Barboza

No todas las preguntas que le haces a ChatGPT están permitidas. Existe un tipo de consulta que el bot de inteligencia artificial afirma que “odia” y que puede generar consecuencias inmediatas para el usuario, incluida la suspensión de la cuenta.

No se trata de una pregunta incómoda, polémica o curiosa. El verdadero problema surge cuando la intención cruza una línea clara: pedir ayuda para cometer un delito o causar daño sin ser detectado.

La pregunta que enciende las alertas en ChatGPT

La formulación puede variar, pero el fondo es el mismo: “¿Cómo puedo hacer algo ilegal, violento o dañino sin que me descubran?”.

Según explica el propio programa OpenIA, este tipo de solicitud no “busca instrucciones directas para infringir la ley, evadir a las autoridades o perjudicar a otras personas”. Ese enfoque es el que activa revisiones automáticas y puede derivar en sanciones para la cuenta del usuario.

Recuerda que las plataformas de IA operan bajo políticas estrictas de uso responsable. Cuando una consulta apunta a facilitar delitos, violencia o fraude, deja de ser una conversación informativa y se convierte en una petición de asistencia para causar daño.

Ejemplos de preguntas que pueden causar sanciones

Sin entrar en detalles técnicos, hay patrones claros que se consideran peligrosos:

  • Solicitudes para dañar físicamente a otra persona
  • Preguntas sobre cómo evadir a la policía o a autoridades migratorias
  • Peticiones para cometer fraudes, estafas o engaños financieros
  • Intentos de aprender a hackear, espiar o acceder a cuentas ajenas
  • Consultas que fomenten odio, violencia o persecución contra un grupo
  • Pedidos de instrucciones sobre armas, explosivos o delitos específicos

En todos estos casos, el problema no es la curiosidad, sino la intención explícita de causar perjuicio o evitar consecuencias legales.

Te puede interesar:

· ChatGPT lanzó un nuevo plan a $4: sus funciones y diferencias con la suscripción de $20
· La ejemplar respuesta de ChatGPT cuando le pides estrategias para ser infiel: “No puedo ayudarte”
· Cómo activar el control parental en ChatGPT fácil y rápido

En esta nota

ChatGPT
Trending
Contenido Patrocinado
Trending