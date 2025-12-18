Luke Weaver pacta con los Mets por dos temporadas y $22 millones de dólares

La directiva de los New York Mets continúa moviéndose con determinación en el mercado invernal para blindar su staff de pitcheo. En esta ocasión, la franquicia ha concretado un pacto con el experimentado lanzador derecho Luke Weaver, quien llega a la Gran Manzana tras demostrar su valía recientemente en las Grandes Ligas.

El reporte, adelantado por la cadena SNY, vincula al serpentinero con el conjunto metropolitano por las próximas dos campañas.

Esta contratación responde a la necesidad prioritaria del equipo de añadir brazos confiables y versátiles a su bullpen, un área que la gerencia ha buscado fortalecer para competir al más alto nivel en la División Este de la Liga Nacional.

Weaver, quien ha mostrado una notable capacidad para adaptarse a distintas situaciones de apremio sobre el montículo, aportará la profundidad necesaria para complementar las piezas actuales del relevo neoyorquino.

El valor del acuerdo, que asciende a los $22 millones de dólares, refleja la confianza que los Mets depositan en la consistencia de Weaver. El lanzador ha destacado en las últimas temporadas por su habilidad para generar ponches y su control en momentos críticos, características que lo convierten en una pieza estratégica para el esquema del manager.

Con este movimiento, la organización asegura un brazo probado que puede fungir como puente hacia el cerrador o incluso asumir responsabilidades de mayor peso en los innings finales.

La llegada de Weaver se suma a la reciente contratación de Devin Williams. Siendo ambos refuerzos de lujo del bullpen ante la salida de Edwin Díaz de la franquicia de Queens.

Se espera que el serpentinero se someta a las pruebas físicas correspondientes en los próximos días para formalizar el contrato y quedar integrado oficialmente a la planificación de la pretemporada en Port St. Lucie.

