Jardinero dominicano Cristian Pache sería la nueva contratación de New York Mets

Los New York Mets incorporaron el lunes a un jardinero veterano con perfil defensivo, al acordar un contrato de Ligas Menores con el dominicano, Cristian Pache.

El acuerdo incluye una invitación a los entrenamientos primaverales, donde el jugador competirá por un puesto en el roster.

Pache, de 27 años, es reconocido principalmente por su alcance y su potente brazo. La pasada temporada militó en Triple-A con los Diamondbacks, luego de haber pasado por tres organizaciones en 2024.

En Grandes Ligas, vistiendo los uniformes de los Filis, Orioles y Marlins, registró una línea ofensiva de .200/.273/.279, con un jonrón y 16 carreras impulsadas.

The Mets have agreed to a minor league deal with Cristian Pache, per @ragazzoreport



Pache, 27, last played in the big leagues in 2024 with the Marlins and holds a career .518 OPS. He has spent time at each position in the outfield, but center field has been his primary home pic.twitter.com/lBWM1kmj0b — SNY Mets (@SNY_Mets) December 15, 2025

Competencia en los jardines de New York

Actualmente, los Mets cuentan con Tyrone Taylor y el prospecto Carson Benge como principales opciones para el jardín central. Además, el equipo presenta una vacante evidente en el jardín izquierdo tras el canje que envió a Brandon Nimmo a los Rangers a cambio de Marcus Semien.

Jeff McNeil se mantiene como una alternativa utility capaz de cubrir las tres posiciones de los jardines y la segunda base, aunque su nombre continúa sonando en rumores de cambio.

Es probable que los Mets vean a Pache en un rol similar al que proyectaron para José Siri, adquirido la pasada temporada baja para aportar profundidad defensiva, detrás de Tyrone Taylor.

Siri pasó la mayor parte del año en la lista de lesionados por una fractura en la tibia izquierda y fue dado de baja tras su regreso en agosto.

