“No fue fácil dejar Nueva York”: Edwin Díaz sobre su salida de los Mets

La partida de Edwin Díaz de los Mets fue uno de los movimientos más sonados de la agencia libre, y ahora el jugador revela los sentimientos detrás de su elección.

En recientes declaraciones durante su presentación con los Dodgers, Díaz reconoció la conexión que desarrolló con la franquicia neoyorquina y su base de aficionados durante su paso por el equipo.

El cerrador boricua explicó que, si bien la decisión se basó en consideraciones contractuales y en buscar una nueva etapa profesional, la parte humana de dejar atrás el Citi Field y a sus compañeros fue la más complicada.

Edwin Díaz lucía frustrado en el dugout tras desperdiciar ventaja de Mets. Crédito: Chris Szagola | AP

Díaz, quien se consolidó como uno de los relevistas más dominantes de la MLB con los Mets, expresó la complejidad de tomar la opción de salida de su contrato original por cinco años y $105 millones de dólares.

“Fue una decisión de negocios, por supuesto, pero la parte emocional me costó mucho,” admitió Díaz. “Nueva York y los Mets siempre serán una parte importante de mi carrera. La afición siempre me trató de una manera increíble, y enfrentar el hecho de que me iba de allí fue duro”, completó.

A pesar de la nostalgia, Díaz se muestra emocionado por su nuevo destino. Los Dodgers aseguraron sus servicios con un acuerdo de $69 millones de dólares por tres años, una cifra que lo mantiene en la élite de los cerradores mejor pagados.

En Los Ángeles, Díaz se une a un equipo contendiente con aspiraciones de Serie Mundial, donde su rol será fundamental para cerrar los partidos en las entradas finales, aportando su característico dominio en la novena entrada.

