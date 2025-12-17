David Stearns confirma que Jorge Polanco asumirá la primera base de los Mets

El presidente de operaciones de béisbol de los New York Mets, David Stearns, ha aclarado el panorama defensivo del equipo tras la reciente contratación del infielder dominicano Jorge Polanco.

Ante la vacante dejada por Pete Alonso en la inicial, Stearns confirmó que el plan principal de la organización es utilizar a Polanco como el encargado de custodiar la primera base, además de alternar funciones como bateador designado.

La decisión marca un cambio de perfil drástico para la posición, pasando de un slugger tradicional como Alonso a un jugador caracterizado por su movilidad y capacidad de jugar en múltiples sectores del campo.

Stearns subrayó que la contratación de Polanco, por dos años y $40 millones de dólares, responde a una estrategia de buscar mayor dinamismo y flexibilidad en el roster para la temporada 2026.

Respecto al rol que desempeñará el dominicano, el ejecutivo fue directo al explicar cómo encaja en la estructura actual del equipo. “La capacidad atlética de Jorge y su versatilidad en ambos lados de la pelota lo convierten en el encaje perfecto mientras continuamos construyendo nuestro equipo”, afirmó Stearns en declaraciones recogidas por SNY.

David Stearns gerente de operaciones de los Mets. Crédito: AP

El gerente también detalló que, aunque Polanco ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la intermedia y el campocorto, el equipo confía plenamente en su transición a la primera base para suplir la baja de su antiguo referente ofensivo. “Tal como estamos ahora, anticipamos que Jorge jugará en la primera base, como DH, y se moverá a otras posiciones según sea necesario”, añadió Stearns, dejando claro que la polivalencia del caribeño será clave para la gestión del manager.

En sus 12 años de carrera en Grandes Ligas Polanco solo tiene un encuentro oficial en la inicial. Sin embargo, destaca por ser un gran utility, por lo que no se pone en duda su capacidad de jugar en esta posición para 2026.

Con este movimiento, los Mets buscan no solo cubrir un hueco defensivo crítico, sino también mantener un bate de impacto en el corazón de la alineación que pueda compensar la pérdida de poder que significó la partida de Alonso al mercado de agentes libres.

