Pastor asesor del alcalde Adams malversó $3 millones de su iglesia: confesión en Nueva York

Paul Mitchell, pastor principal de una iglesia cristiana, se declaró culpable de haber malversado $3 millones de dólares durante siete años de una guardería asociada a su templo en Brooklyn (NYC).

Mitchell es el pastor principal y fundador de la iglesia Changing Lives Christian Center, ubicada en el vecindario East New York. Fue uno los clérigos que asesoraron a Eric Adams en los meses posteriores a que fuera acusado de corrupción por las autoridades federales en 2024, e incluso dirigió una vigilia de oración para brindar apoyo al alcalde, recordó Daily News.

El fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti de la División Penal del Departamento de Justicia (DOJ); el fiscal federal Joseph Nocella Jr. del Distrito Este de Nueva York y el agente especial a cargo Harry T. Chavis Jr. de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) de Nueva York anunciaron ayer la declaración de culpabilidad.

Según los documentos judiciales, Mitchell se desempeñaba como pastor principal de la iglesia y presidente de la guardería. Entre 2015 y 2022 Mitchell utilizó las tarjetas de crédito de las organizaciones para pagar sus gastos personales, incluyendo ropa de hombre, miles de dólares en joyas, relojes de lujo y primas de seguros de vida. También emitió cheques de las cuentas bancarias de la iglesia para pagar sus propias facturas de tarjetas de crédito e impuestos sobre la renta personales.

“Realicé compras personales con los recursos de las entidades”, admitió Mitchell en su declaración de culpabilidad. “Actué deliberadamente”, dijo el acusado, quien reside en West Hempstead, Long Island.

Como parte del plan Mitchell retiraba con frecuencia grandes sumas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias de la iglesia y la guardería y transfería fondos a sus propias cuentas bancarias. No declaró el uso de los fondos malversados ​​como ingresos en sus declaraciones de impuestos sobre la renta personales, lo que redujo significativamente su carga fiscal y le permitió evadir el pago de impuestos. Como resultado de su conducta causó una pérdida fiscal de aproximadamente $2,906,072 de dólares al IRS y de aproximadamente $316,699 al estado Nueva York entre 2015 y 2022.

Mitchell se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión, restitución y multas de hasta $250,000 dólares. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la pena tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales, según un comunicado del DOJ.

En noviembre de 2024 se abrió una investigación penal sobre un comité de acción política formado para apoyar a Adams por el reverendo Alfred Cockfield II, un pastor de Queens que en 1998 se había declarado culpable de traficar cocaína.

En marzo de este año José Sáez Jr., joven pastor de una iglesia cristiana en Long Island (NY), se declaró culpable en el Tribunal Federal de Central Islip de explotación sexual infantil por solicitar contenido en un servicio de mensajería encriptada donde mantuvo conversaciones obscenas con menores de edad.