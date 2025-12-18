Piden $26 millones de dólares por antigua villa de Sophia Loren

Está en venta una villa en Roma, Italia, que durante una época perteneció a Sophia Loren, una reconocida actriz de la Edad Dorada de Hollywood. Sus actuales dueños han intentado vender la residencia en varias ocasiones y ahora está disponible por $26 millones de dólares.

Loren actualmente tiene 91 años, pero esta residencia no le pertenece desde hace muchos años. Según ‘Mansion Global’, sus actuales propietarios compraron la casa 1985 al productor de cine Carlo Ponti, quien fue esposo de la actriz hasta que murió en 2007.

Esta no es la primera vez que los propietarios intentan vender la residencia, la última vez que estuvo disponible en el mercado fue en 2018. Ese año estuvo disponible por $22.3 millones de dólares.

En el listado, disponible por en la página web de Building Heritage/Forbes Global Properties, se describe como “una residencia de excepcional valor histórico, arquitectónico y cultural”. Otra de sus grandes características es que está ubicada a pocos minutos del Coliseo y del centro ed Roma.

También se resalta que “esta villa ha albergado a algunas de las mayores estrellas del cine internacional a lo largo de los años, como Rex Harrison, Kirk y Michael Douglas, Tony Curtis, Elizabeth Taylor y Richard Burton: un refugio atemporal donde se unen elegancia, privacidad y prestigio”.

La casa principal tiene una extensión aproximada de 8,000 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Los nuevos propietarios también podrán disfrutar de las áreas verdes, las cuales son descritas como una “auténtica obra maestra del paisajismo, diseñado y mantenido personalmente por el propietario, arquitecto paisajista”.

Además de los jardines, esta propiedad tiene piscina, área de spa, comedor, cocina al aire libre, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familaires o amigos.

