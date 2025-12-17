Amy Schumer encontró comprador para su casa en Brooklyn

Se acaba de confirmar que Amy Schumer encontró un comprador para la casa en Brooklyn, Nueva York, que ha intentado vender desde marzo de este año. La comediante y su ahora expareja, Chris Fischer, habrían recibido una cifra inferior a la que invirtieron por la propiedad inicialmente.

Esta propiedad entró al mercado por $14 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que meses después su precio se rebajara a $12.75 millones de dólares. Según ‘Realtor.com’, la venta finalmente se cerró por $11 millones de dólares.

Además de ser menos de lo que esperaban recibir, también es menos que los $12.25 millones de dólares que pagaron por la casa en 2022.

Esta información llega pocos días después de que Schumer confirmara que había decidido separarse de Fischer tras siete años matrimonio. Ambos invirtieron en varias propiedades en Estados Unidos, por lo que deben estar buscando deshacerse de todo. Según la publicación hecha por la misma comediante, la relación terminó en buenos términos, por lo que probablemente no habrá lucha por propiedades.

Por los momentos se desconoce la identidad del comprador de la casa en Brooklyn, pero sí se sabe que podrá disfrutar de 5,568 pies cuadrados distribuidos en cuatro plantas con cinco dormitorios, tres baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de The Corcoran Group, se marca la propiedad como vendida, pero aún se mantiene su descripción: “Construida en 1829 en un clásico estilo federal, el exterior de esta increíble casa contrasta con el impecable interior restaurado, que incluye amplias habitaciones con techos altos y molduras de corona restauradas, detalles tallados y fresados ??a mano, y un total de 30 ventanas que garantizan luz natural durante todo el día”.

Cuando la propiedad entró al mercado a inicios de año, Schumer llegó a explicar que la decisión de vender se debía a que quería regresar a Manhattan. Le declaró a ‘The Wall Street Journal’: “Mi hijo entró en una buena escuela y somos demasiado perezosos para viajar 45 minutos todos los días para llevar a nuestro hijo a la escuela”.

Ahora que se ha confirmado la separación, se desconoce si sus planes incluyen seguir residenciada en Manhattan o si querrá cambiar de lugar. Además, semanas antes de la noticia, también se había puesto en venta una mansión que tienen en Nueva Orleans.

Sigue leyendo:

• Kaia Gerber se mudará a California y quiere deshacerse de su hogar en Nueva York

• Piden $44 millones de dólares por rancho donde se grabó ‘War of the Worlds’ y ‘Babylon’

• Kris Jenner no quiere rebajar el precio de su mansión en Hidden Hills